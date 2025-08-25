Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

Governo Lula contrata escritório de advocacia nos EUA para tentar reverter sanções de Trump

Segundo a AGU, os advogados atuarão “administrativa e judicialmente em defesa do Estado brasileiro”

Estadão Conteúdo
fonte

A iniciativa recebeu apoio de empresários, que veem no movimento alternativa ao “tarifaço de Trump”. (Foto: MELINA MARA/ASSOCIATED PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO)

A Advocacia-Geral da União (AGU) está finalizando a contratação de um escritório de advocacia para atuar nos Estados Unidos com o objetivo de reverter as sanções impostas pelo governo Donald Trump. Entre as medidas estão tarifas de 50% sobre produtos brasileiros e punições a autoridades brasileiras aplicadas com base na Lei Magnitsky.

Segundo a AGU, os advogados atuarão “administrativa e judicialmente em defesa do Estado brasileiro”, podendo representar os interesses nacionais em tribunais norte-americanos e também em tratativas extrajudiciais junto ao governo e à administração federal.

A medida busca fazer contraponto à atuação do deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP), que, segundo fontes ouvidas pelo governo, tem influenciado a Casa Branca e congressistas para pressionar autoridades brasileiras e ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) em razão do processo contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, acusado de planejar um golpe de Estado.

Nos EUA, a prática de lobby é regulamentada e consiste em influenciar decisões de autoridades públicas. A assessoria da AGU, porém, nega que os advogados tenham sido contratados com essa finalidade.

VEJA MAIS 

image Na CPI do INSS, oposição pauta convocação de ex-ministros desde o governo Dilma
A oposição trata as convocações como prioridade

image Governo francês convoca embaixador dos EUA para esclarecimentos
Embaixador, que é pai do gente de Donald Trump, alegou em carta que a França não faz o suficiente para combater a violência antissemita

O contrato ainda não foi detalhado, mas a expectativa é que a informação seja oficializada nos próximos dias. A iniciativa recebeu apoio de representantes do empresariado, que veem no movimento uma alternativa para lidar com os impactos do chamado “tarifaço de Trump”, diante da falta de interlocução produtiva entre os dois governos.

Pouco depois da carta de Trump ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, anunciando as tarifas, a AGU publicou em 15 de julho uma portaria com regras para a contratação de advogados e especialistas no exterior. O objetivo, segundo o órgão, foi facilitar a defesa de interesses brasileiros em foros estrangeiros diante da escalada da crise com Washington.

Além das tarifas, ministros do STF e outras autoridades foram impedidos de entrar nos Estados Unidos. O ministro Alexandre de Moraes, em particular, sofreu sanções financeiras com base na Lei Magnitsky.

A portaria da AGU estabelece que a atuação de advogados no exterior deve se restringir à defesa de interesses da União, autarquias, fundações públicas, estados e municípios em controvérsias jurídicas. A contratação é feita por dispensa de licitação, mediante notória especialização, e supervisionada por uma comissão interna (Cadex). O pagamento pode ser feito pela própria AGU ou pelo órgão público interessado, caso o orçamento do órgão não comporte a despesa.

Moraes afirmou que não pretende recorrer das sanções impostas a ele, mas, caso mude de posição, poderá contar com a assessoria jurídica contratada pelo governo brasileiro.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

EUA/TRUMP/SANÇÕES

AGU

ADVOGADOS

DEFESA
Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

Lula afirma que Nigéria e Brasil passarão a ter um voo direto para 'aprofundar laços'

25.08.25 14h13

Lula defende multilateralismo e diz trabalhar por mundo 'livre de imposições hegemônicas'

25.08.25 13h53

Defesa

Governo Lula contrata escritório de advocacia nos EUA para tentar reverter sanções de Trump

Segundo a AGU, os advogados atuarão “administrativa e judicialmente em defesa do Estado brasileiro”

25.08.25 12h27

Assalto

Eduardo Bolsonaro associa assalto na casa de avós a Alexandre de Moraes

De acordo com a Polícia Militar do Rio de Janeiro, agentes do 37º BPM (Resende) foram acionados para uma ocorrência de roubo a residência no bairro Vila Julieta

25.08.25 12h23

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

MUDANÇA

Éder Mauro anuncia que deixará a presidência estadual do PL; saiba quem vai assumir a liderança

Deputado afirma que decisão estratégica tem com foco nas eleições de 2026

19.08.25 8h00

Polêmica

Pode virar 'favelão', diz vereador de Santa Catarina sobre migrantes do Norte e Nordeste

O vereador diz que a solução passa pelo controle da entrada de pessoas no estado

19.08.25 10h35

ato

Apoiadores de Bolsonaro fazem manifestação em Belém e pedem o impeachment de Moraes

Ato ocorreu na manhã desta sexta-feira (22/08), em São Brás

22.08.25 10h05

mudança

Hana Ghassan deixa o cargo de secretária de Planejamento e Administração; veja quem assume

Decreto de exoneração, assinado pelo governador Helder Barbalho, foi publicado no Diário Oficial do Estado do Pará

18.08.25 10h20

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda