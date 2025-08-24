Capa Jornal Amazônia
Mundo

Governo francês convoca embaixador dos EUA para esclarecimentos

Estadão Conteúdo

O governo francês convocou para uma reunião de esclarecimentos o embaixador norte-americano em Paris, Charles Kushner, após o diplomata endereçar uma carta ao presidente do país, Emmanuel Macron, alegando que a França não faz o suficiente para combater a violência antissemita.

No documento, Kushner pediu mais urgência na aplicação de leis contra crimes de ódio. Em resposta, o ministério francês das Relações Exteriores disse mais cedo que as alegações "são inaceitáveis".

A convocação do embaixador, que é pai do genro do presidente Donald Trump, Jared Kushner, é um aviso formal e público de descontentamento.

Em seu comunicado, o ministério francês disse que o país rejeita firmemente as alegações de Kushner e que as autoridades francesas estão "totalmente mobilizadas para combater o aumento de atos antissemitas desde o ataque do Hamas a Israel em outubro de 2023, considerando os atos intoleráveis".

Palavras-chave

França

Charles Kushner

Emmanuel Macron

antissemitismo
