Gleisi Hoffmann: governo é 'terminantemente contra' equiparar facções criminosas com terrorismo

A equiparação abriria margem para que outros países atacassem o Brasil com o pretexto de coibir o terrorismo.

Estadão Conteúdo
fonte

Gleisi Hoffmann. (Foto: Agência Brasil)

A ministra da Secretaria de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, disse nesta quarta-feira, 5, que o governo é "terminantemente contra" equiparar as facções criminosas brasileiras a organizações terroristas, como vem defendendo a oposição à gestão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Segundo Gleisi, essa equiparação abriria margem para que outros países atacassem o Brasil. "O governo é terminantemente contra, nós somos contra esse projeto que equipara as facções criminosas ao terrorismo. Terrorismo tem objetivo político e ideológico, e o terrorismo, pela legislação internacional, dá guarida para que outros países possam fazer intervenção no nosso País", disse a ministra.

Ainda de acordo com a ministra, o governo não concorda com essa equiparação já que o Brasil conta com uma legislação de combate às organizações criminosas.

"Nós já temos uma legislação sobre facções criminosas, mandamos agora um projeto de lei que traz bastante rigor para o combate às facções. E temos a PEC da Segurança, que está dormitando há quase seis meses e a Câmara não deu encaminhamento. Espero que o relator realmente apure seu relatório para que a gente aprove o mais rápido possível e possamos fazer ações integradas", declarou.

