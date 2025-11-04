Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right COP 30 chevron right

Lula sanciona lei que transfere capital do Brasil para Belém durante a COP30

A medida, de caráter simbólico e político, foi publicada no Diário Oficial da União desta terça-feira (4)

O Liberal
fonte

Lula sanciona lei que transfere capital do Brasil para Belém durante a COP30. (Ag. Pará)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou o Projeto de Lei n° 358/2025, que transfere temporariamente a capital do Brasil de Brasília para Belém (PA) entre os dias 11 e 21 de novembro de 2025, período da Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças do Clima (COP30). A medida, de caráter simbólico e político, foi publicada no Diário Oficial da União desta terça-feira (4).

A decisão reforça a centralidade da Amazônia na pauta climática global e o compromisso do governo brasileiro com as negociações ambientais internacionais. A transferência está prevista no artigo 48, inciso VII, da Constituição Federal.

Durante o período, os Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário poderão instalar-se em Belém para a execução de suas atividades institucionais. Atos e despachos oficiais emitidos no intervalo terão registro na capital paraense.

Segundo o governo federal, a mudança provisória ampliará a interlocução com delegações estrangeiras, estimulará o desenvolvimento local e consolidará o papel do Brasil nas discussões climáticas internacionais.

A última vez que o país adotou medida semelhante foi em 1992, quando a capital foi transferida para o Rio de Janeiro durante a Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente e Desenvolvimento, a Rio-92.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Lula sanciona lei que transfere capital do Brasil para Belém durante a COP30
COP 30
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda