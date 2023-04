Gleisi Hoffmann e políticos do PT participam de reunião com governador Helder Barbalho

A deputada federal e presidente nacional do PT Gleisi Hoffmann, que cumpre agenda política em Belém nesse final de semana, participou de uma reunião com o governador do Pará, Helder Barbalho (PT). O encontro também contou com a presença do senador Beto Faro e de outros deputados estaduais e federais do Partido dos Trabalhadores.

Em suas redes sociais, Helder afirmou que o objetivo do encontro é tratar sobre demandas do estado do Pará.

A presidente nacional do PT chegou nesta sexa-feira (28) à capital paraense, para participar do Seminário com Mulheres da Federação (PT, PCdoB e PV), gestoras políticas e parlamentares femininas.

No sábado (29), ela participa de uma plenária aberta com a militância dos partidos aliados e movimentos populares no Hotel Princesa Louçã, no centro da capital.