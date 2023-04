Hoffmann confirma estudo para novo aumento do salário mínimo em 2023 em exclusiva ao Grupo Liberal

O salário mínimo recebido pelos trabalhadores brasileiros pode ter novo reajuste, além do que está previsto para esta segunda-feira (1º), de R$ 1.320. A informação é da presidente do Partido dos Trabalhadores (PT), Gleisi Hoffmann, que concedeu entrevistas exclusivas ao Grupo Liberal nesta sexta-feira (28).

Segundo ela adiantou à rádio Liberal FM, deve ser feito um estudo por parte do governo federal, a pedido de centrais sindicais, para que haja um novo aumento do mínimo ainda neste ano, a fim de suprir perdas na remuneração básica em anos anteriores.

“Tem também o compromisso de fazer um estudo, que as centrais sindicais pediram, de repor o valor perdido nesses últimos anos do governo Bolsonaro, que não teve reajuste, nem a inflação direito foi reposta. O governo federal vai fazer esse estudo e, se isso for possível, o quanto antes, fazer essa recuperação, que vai aumentar ainda mais o salário mínimo", declarou.

Gleisi Hoffmann visita a sede do Grupo Liberal em Belém (Tarso Sarraf / O Liberal)

Ganho real

Ainda durante a entrevista ao jornalista Abner Luiz, do Grupo Liberal, Hoffmann analisou como positiva a política de recuperação salarial adotada pelo governo. "Não só o aumento do salário mínimo deste ano, que vai para R$ 1.320, mas a política de reajuste do salário mínimo, que eu acho muito importante. O que é a política? É aquilo que nós tínhamos antes, na época do presidente Lula: a inflação, mais a variação do Produto Interno Bruto [PIB], do crescimento do país, dos últimos dois anos".

Segundo ela, é essa variação acima da inflação, que não foi concedida no governo passado, que dá poder real de compra. "Foi isso que ajudou o país a sair da pobreza, a gerar emprego, as pessoas têm que ter renda para consumir, se não tem consumo não tem geração de emprego, porque o comércio não vende, a indústria não fabrica. A lógica é essa, então tem que por renda", detalhou a presidente nacional do PT em Belém.