Aumento no salário mínimo tem ganho real após quatro anos; paraenses opinam

Após cerca de quatro anos sem aumento real no salário mínimo, a partir da próxima segunda-feira (1°), o Governo Federal vai instituir o mínimo em R$ 1.320 para este ano. Para alguns trabalhadores, como a bombeira civil voluntária Brenda Souza, de 20 anos, o reajuste é um grande avanço para a classe.

“A expectativa é que cada vez possam dar mais credibilidade ao assalariado e ir aumentando mais. Aumentar o salário, pra mim, foi mais do que merecido”, celebra Brenda. O reajuste representa um aumento real de 1,38% em 2023.

Apesar do aumento, Brenda diz que o valor ainda não é suficiente para suprir todas as despesas básicas. “Antes eram R$ 1.212, então, obviamente foi um avanço grande. Mas ainda é pouco para o básico que consumimos", avalia.

Já a auxiliar de produção Jennyfer Campos, de 24 anos, acredita que a quantia vai ajudar no fechamento das contas no fim do mês. “Mesmo com o valor pequeno, faz diferença na hora de contabilizar os gastos do mês, ajuda mais um pouco na questão da passagem, já que a tarifa de ônibus, por exemplo, está R$ 4, garante mais quatro passagens, o que faz diferença para o trabalhador que depende de transporte público.”

Este é o primeiro aumento que garante o poder de compra dos brasileiros, ou seja, acima da inflação, desde 2019, quando o ex-presidente Jair Bolsonaro avaliou que o reajuste real poderia prejudicar as contas públicas e abandonou a política de valorização do salário mínimo implementada nos governos Lula, Dilma Rousseff e Michel Temer, que considerava a inflação do ano anterior, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), mais o crescimento médio do Produto Interno Bruto (PIB) dos últimos dois anos.

Jennyfer encara o reajuste com otimismo e ressalta que o aumento é muito significativo para os trabalhadores. “Bom, apesar do valor ser pequeno, esse aumento tem um significado muito importante por ser um aumento real no salário mínimo. Depois de muito tempo com apenas algumas correções, agora estamos acima da inflação, o que é algo positivo. Espero que esse aumento seja uma porta para novos aumentos futuros, é um sinal de que estamos avançando e que, quem sabe, novos aumentos estejam à caminho para ajudar o trabalhador a garantir uma vida digna para sua família”, afirma.

Em entrevista exclusiva à rádio Liberal FM, nesta sexta-feira, a presidente do Partido dos Trabalhadores (PT), Gleisi Hoffmann, adiantou que deve ser feito um estudo por parte do governo federal, a pedido de centrais sindicais, para que haja um novo aumento do mínimo ainda neste ano, a fim de suprir perdas salariais dos anos anteriores.

“Não só o aumento do salário mínimo deste ano, mas a política de reajuste do salário mínimo, que eu acho muito importante". disse. "Tem também o compromisso de fazer um estudo, que as centrais sindicais pediram, de repor o valor perdido nesses últimos anos do governo Bolsonaro, que não teve reajuste. O governo federal vai fazer esse estudo e, se isso for possível, o quanto antes, fazer essa recuperação, que vai aumentar ainda mais o salário mínimo", completou Gleisi.

(*Emilly Melo, estagiária, sob supervisão de Elisa Vaz, repórter do Núcleo de Política)