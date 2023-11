Geraldo Alckmin defende taxação de compras internacionais até US$ 50

Geraldo Alckmin, presidente em exercício, disse apoiar à implementação de um imposto de importação sobre compras internacionais de até US$ 50 (aproximadamente R$ 245). A declaração ocorreu após Alckmin celebrar o êxito do programa de renegociação de dívidas para pessoas físicas liderado pelo Ministério da Fazenda na terça-feira (28).

Em sua interação com empresários, Alckmin abordou a política que isentou empresas participantes do programa Remessa Conforme do imposto de importação para compras internacionais até US$ 50. O presidente em exercício esclareceu que o ICMS (imposto estadual) nas remessas já está em vigor e que a próxima medida será a reintrodução do Imposto de Importação, mesmo para valores inferiores a US$ 50.

Ao ser questionado pela imprensa, Alckmin confirmou seu apoio à taxação de compras internacionais até US$ 50. Ele enfatizou que o governo ainda não tomou uma decisão final, destacando que as fases iniciais, como a criação da plataforma Remessa Conforme e a aplicação do ICMS, foram concluídas. O "próximo passo" seria a reintrodução do imposto de importação, sem um prazo definido para essa decisão.

Alckmin ressaltou a importância da liberdade concorrencial, mas reiterou que a decisão sobre a taxação de compras internacionais de até US$ 50 ainda está pendente.