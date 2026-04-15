Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

Genial/Quaest: Flávio Bolsonaro registra 42% contra 40% de Lula no 2º turno, em empate técnico

Estadão Conteúdo

Pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quarta-feira, 15, mostra que o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) ultrapassou numericamente o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na simulação de segundo turno. O filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) registrou 42% de menções no cenário, e o petista, 40%.

Embora o senador esteja numericamente à frente do presidente, os índices apontam para empate técnico dentro da margem de erro do levantamento, de dois pontos porcentuais para mais ou para menos. Em um segundo turno entre os pré-candidatos do PL e do PT, 16% afirmam que votariam branco ou nulo, enquanto 2% estão indecisos.

Ainda de acordo com o levantamento, Lula lidera as intenções de voto no primeiro turno. O petista venceria os demais cenários de segundo turno testados pela pesquisa.

No cenário estimulado, quando as opções de voto são apresentadas ao entrevistado, Lula aparece com 37%, seguido por Flávio Bolsonaro, com 32%. Os pré-candidatos do PT e do PL polarizam a disputa, deslocando-se da intenção de voto dos demais candidatos.

Ronaldo Caiado, do PSD, aparece com 6%. Ele está em empate técnico com o ex-governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), com 3%, com Augusto Cury, do Avante, com 2%, e com Renan Santos, da Missão, que registra 2%. Entre Caiado, Cury e Renan, o empate técnico ocorre no limite da margem de erro.

Cabo Daciolo (Mobiliza) tem 1%, assim como Samara Martins, da UP. Aldo Rebelo (DC) não pontuou. Brancos e nulos somam 11%, e 5% estão indecisos.

Na pesquisa espontânea, quando o entrevistado declara a preferência de voto sem ser apresentado às opções do pleito, Lula registrou 19%, seguido por Flávio, com 13%. Outros candidatos somaram 5% de menções. O ex-presidente Jair Bolsonaro, em prisão domiciliar e inelegível, teve 1% de citações. Na espontânea, 62% dos entrevistados declaram-se indecisos.

A pesquisa Genial/Quaest ouviu 2.004 brasileiros de 16 anos ou mais em entrevistas a domicilio entre os dias 9 e 13 de abril. A margem de erro é de dois pontos porcentuais para mais ou para menos, enquanto o índice de confiança é de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com o número de identificação BR-09285/2026.

Essa é a primeira pesquisa Genial/Quaest a não incluir os nomes dos governadores Ratinho Júnior, do Paraná, e Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul, ambos do PSD. Eles disputavam a indicação do partido para a disputa ao Palácio do Planalto contra o ex-governador de Goiás, Ronaldo Caiado, que acabou sendo o escolhido pela sigla dirigida por Gilberto Kassab. O goiano não era o favorito para a indicação, mas teve a pré-candidatura pelo partido confirmada em 30 de março, uma semana após o anúncio da desistência de Ratinho Júnior.

Também é o primeiro levantamento Genial/Quaest a incluir o ex-deputado federal Cabo Daciolo e o escritor Augusto Cury como opções de voto. A confirmação das candidaturas depende das convenções partidárias. Para as eleições deste ano, as convenções ocorrem do dia 20 de julho a 5 de agosto.

Simulações de segundo turno

Flávio Bolsonaro registrou 42% de menções na simulação de segundo turno contra Lula, com 40% de preferência no cenário. Em relação ao levantamento anterior, de março, Flávio oscilou para cima, indo de 41% a 42%, enquanto Lula oscilou para baixo, indo de 41% a 40%.

No comparativo das três rodadas anteriores, o petista apresenta tendência de queda e o senador, de alta. Lula foi de 43% de preferência na rodada de fevereiro para os atuais 40%, enquanto Flávio foi de 38% para 42% no mesmo período.

Em um páreo contra Ronaldo Caiado, Lula venceria o pessedista por 43% a 35% dos votos. Nesse cenário, 18% votariam branco ou nulo, e 4% estão indecisos. O petista vence as simulações de segundo turno contra Romeu Zema, Renan Santos e Augusto Cury.

Rejeição

Segundo o levantamento, Lula e Flávio Bolsonaro são os candidatos mais rejeitados pelo eleitorado. A rejeição do petista é numericamente maior que a de Flávio Bolsonaro, mas os índices apontam para empate técnico: 55% conhecem e não votariam no presidente, enquanto 52% conhecem o senador e o rechaçam como opção de voto.

O ex-governador de Goiás, Ronaldo Caiado, é rejeitado por 32%, enquanto o ex-governador de Minas, Romeu Zema, não seria opção de voto de 31% dos entrevistados.

Avaliação do governo Lula

Além do cenário eleitoral, a Genial/Quaest avaliou a aprovação do governo Lula. Segundo a pesquisa, o petista é desaprovado por 52% dos brasileiros e aprovado por 43%. São 42% os que avaliam a gestão federal como negativa, enquanto 31% julgam-na positiva. Para 28%, o governo é regular.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

ELEIÇÕES 2026

PRESIDÊNCIA

PESQUISA

GENIAL/QUAEST
Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

Genial/Quaest: Flávio Bolsonaro registra 42% contra 40% de Lula no 2º turno, em empate técnico

15.04.26 9h47

FAMOSOS

Deputado Mário Frias é internado com obstrução de vasos sanguíneos do abdômen

Ator está internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI)

15.04.26 8h58

votação

Câmara elege Odair Cunha (PT-MG) ministro do TCU com 303 votos favoráveis

Odair teve o apoio do presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), por um acordo costurado em 2024

14.04.26 21h36

Redução da Jornada

Lula envia ao Congresso projeto de lei que acaba com a escala 6x1

De acordo com a Casa Civil, o texto está sendo encaminhado em regime de urgência constitucional, o que acelera a tramitação

14.04.26 21h17

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

mudanças

Governadora Hana Ghassan nomeia chefes de três órgãos estaduais; veja quem são

Nomes foram escolhidos após a exoneração dos antigos titulares, em razão do período de desincompatibilização eleitoral

08.04.26 10h21

ELEIÇÕES 2026

Flávio Bolsonaro diz que todos condenados por tentativa de golpe subirão rampa do Planalto

Confiando na saúde plena do pai, o filho de Jair Bolsonaro garantiu que o ex-presidente e outros condenados subirão a rampa do planalto, caso ele seja eleito.

11.04.26 14h53

POLÍTICA

Eduardo Bolsonaro diz que não pode 'aceitar ser humilhado' por Nikolas Ferreira

O filho de Bolsonaro também cobrou união da direita e "coerência" dos integrantes do partido

08.04.26 11h43

eleições 2026

Flávio Bolsonaro chama Tereza Cristina de 'sonho de consumo' ao responder sobre vaga de vice

Declaração foi dada durante a 86ª Expogrande, em Campo Grande

10.04.26 11h41

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda