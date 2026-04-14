Flávio Bolsonaro não é líder nacional nem tem vida própria, é delegado de Jair, diz José Dirceu

O ex-ministro José Dirceu (PT) afirmou nesta terça-feira, 14, que o senador Flávio Bolsonaro (PL), pré-candidato à Presidência, não configura uma liderança nacional nem tem "vida própria", mas é um "delegado" do pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro.

"O candidato é Jair Bolsonaro. Flávio é um delegado dele. Como Tarcísio foi um delegado. Eles não têm vida própria, liderança própria. Flávio não é uma liderança nacional", declarou, em entrevista à Globonews, citando o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos).

O político afirmou esperar uma eleição "disputada" e disse que Flávio não teria como negociar com outros países. "Flávio Bolsonaro vai representar o Brasil no mundo? Vai negociar com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, com a União Europeia?", questionou.

Dirceu ainda avaliou que o aumento dos preços causado pelos conflitos no Oriente Médio e as altas taxas de juros têm criado um ambiente de insatisfação na população. "O problema são os juros. Cobrar 30% de juros consignados é um absurdo, deveriam ser 10%. ... Há uma insatisfação e há um aumento do custo de vida", falou.