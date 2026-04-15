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Genial/Quaest: Lula tem 55% de rejeição, Flávio Bolsonaro 52%, Caiado 32% e Zema 31%

Apesar da rejeição, petista lidera o cenário estimulado de disputa do primeiro turno.

Estadão Conteúdo
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Presidente Lula lidera a lista de rejeição, seguido por Flávio Bolsonaro, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (Foto/Marcelo Camargo/Agência Brasil)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lidera a lista de rejeição entre os pré-candidatos à Presidência da República, segundo pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quarta-feira, 15. Os entrevistados que afirmam conhecer o petista, mas não votariam nele, mantiveram-se estáveis dentro da margem de erro e atingiram 55% em abril deste ano.

Lula passa por um momento de pico de sua rejeição nos últimos meses. Em março de 2026, por exemplo, 56% diziam que não votariam nele de forma alguma. O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), é rejeitado por 52% dos eleitores e vê seu índice reduzir gradativamente desde dezembro de 2025. Na época, 60% diziam conhecer o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, mas não votariam nele.

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Esta é a primeira pesquisa Genial/Quaest divulgada após o prazo da desincompatibilização (momento em que políticos tiveram de deixar seus cargos para disputar a eleição) e da filiação partidária. É também a primeira com apenas um cenário de intenção de voto. Apesar da rejeição, Lula lidera o cenário estimulado de disputa do primeiro turno.

Os entrevistadores perguntaram aos eleitores se eles conheciam os pré-candidatos e se votariam ou não neles. O que se convenciona chamar de rejeição é o porcentual equivalente aos entrevistados que dizem conhecer o candidato e que não votariam nele de jeito nenhum. A seguir, os números de todos os pré-candidatos:

- Lula (PT): 55% - Flávio Bolsonaro (PL): 52% - Ronaldo Caiado (PSD): 32% - Romeu Zema (Novo): 31% - Cabo Daciolo (Mobiliza): 26% - Renan Santos (Missão): 19% - Aldo Rebelo (DC): 21% - Augusto Cury (Avante): 14%

Moderação

A pesquisa Genial/Quaest também mediu a percepção dos eleitores sobre Lula, Flávio e Caiado no quesito moderação. No caso do petista, os entrevistadores perguntaram se as pessoas o consideravam mais moderados que o PT e a amostra se dividiu: 42% responderam que sim e 42%, que não. No caso de Flávio, 39% o consideraram mais moderado que sua família, enquanto 45% disseram que não. Na mostra, 20% afirmaram que Caiado era o mais moderado de todos os candidatos, enquanto 39% rejeitaram essa visão.

A margem de erro estimada é de dois pontos porcentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. A pesquisa foi realizada entre os dias 9 e 13 de abril, com 2.004 entrevistas presenciais. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-09285/2026.

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