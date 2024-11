G20 assina primeira carta ministerial em Belém

A primeira declaração ministerial do G20, grupo de países com as maiores economias do mundo, foi assinada durante o último dia da programação que acontece em Belém, nesta sexta-feira (1º.11). O foco do documento é a redução de riscos de desastres, tema que encabeçou o Grupo de Trabalho da reunião, coordenado pelos ministros Waldez Goés, do Desenvolvimento Regional, e Jader Filho, das cidades.

O documento compila os debates da reunião do G20 na capital paraense e tem como foco iniciativas para combater catástrofes ambientais, como as enfrentadas recentemente no Rio Grande do Sul, a seca na Amazônia e os incêndios no Pantanal. Durante a leitura da declaração, Waldez Goés destacou a necessidade de incluir as populações em vulnerabilidades para que as ações sejam mais eficazes.

“O combate a desigualdade está no centro do debate da redução de riscos. Estamos falando de pessoas, dos impactos que os desastres cada vez mais frequentes estão provocando na vida de famílias e também nas economias dos países. Por isso, nosso chamado é para mobilizar recursos financeiros de várias fontes, que aumentem a resiliência das comunidades”, disse o ministro.