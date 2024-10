G20 apresenta, em Belém, súmulas sobre ações para redução de riscos de desastres

Na sequência da reunião ministerial do G20 que acontece no Hangar Centro de Convenções, em Belém, os representantes das principais economias mundiais lançaram, na tarde desta quinta-feira (31/10), os compêndios e documentos resultantes do Grupo de Trabalho para Redução de Riscos de Desastres, coordenado pelos ministros brasileiros das Cidades, Jader Filho, e Waldez Góes, da Integração e Desenvolvimento Regional. Os documentos sistematizam as práticas desenvolvidas dentro do G20, com destaque para o combate à desigualdade e exclusão.

O “Chamado para Ação” das diretrizes define que “reduzir os riscos de desastres significa reduzir as desigualdades e promover a inclusão”. Segundo o ministro Jader Filho, os países precisam avançar na questão do financiamento, especialmente o Brasil, para garantir infraestrutura e resiliência às cidades, para que estejam preparadas para os eventos climáticos, que, muitas vezes, são inevitáveis.

“Precisamos colocar o tema da prevenção [de desastres] no centro das discussões e no orçamento do governo federal, recomendando também que os estados e municípios do Brasil façam o mesmo, para que a gente possa avançar em um tema que é tão sensível e importante, até porque, na hora em que acontece o desastre natural, os primeiros a serem afetados são os mais pobres.

O titular de Cidades afirmou que é a primeira vez que o GT vai apresentar uma carta assinada na reunião de líderes mundiais, que vai acontecer nas próximas semanas no Rio de Janeiro.

Compêndios e documentos apresentados:

Compêndios

1 - Compêndio sobre engajamento comunitário para pessoas em situação de vulnerabilidade (UNDRR/Governo do Brasil)

Apresentado por Samia Sulaiman, coordenadora de articulação da Secretaria Nacional de Periferias do Ministério das Cidades.

2 - Compêndio de Infraestrutura Resiliente a Desastres (CDRI)

Apresentado por Amit Prothi, diretor-geral do CDRI.

3 - Compêndio de Soluções Baseadas na Natureza (NBS)

Apresentado por Lidia Brito, diretora geral de Ciências Naturais da UNESCO.

Documentos

1 - Documento de referência - Recuperação Inclusiva e Resiliente

Apresentado por Kamal Kishori, representante especial da UNDRR.

2 - White paper - Aproveitando Plataformas Existentes para Compartilhamento de Conhecimento sobre Sistemas de Alerta Precoce

Apresentado por Andrea Celeste Saulo, Secretária Geral da Organização Meteorológica Mundial da ONU (WMO).

3 - Documento de Referência: Diretriz para abrigo com foco em crianças, mulheres, adolescentes e pessoas em risco

Apresentado por Youssouf Abdel-Jelil, representante do UNICEF

no Brasil.