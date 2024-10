G20 em Belém: Hangar é palco de discussões dedicadas à redução de riscos e desastres

Pelo segundo dia, autoridades brasileiras e internacionais se reuniram na manhã desta quinta-feira (31) para discutir ações globais no âmbito do Grupo de Trabalho para Redução do Risco de Desastres (GTRRD) do G20 Brasil. O encontro foi realizado no Hangar Centro de Convenções, em Belém, sob a coordenação dos ministros das Cidades, Jader Filho, e Waldez Góes, da Integração e Desenvolvimento Regional. Estão sendo feitas articulações bilaterais entre as delegações participantes, e a programação segue até esta sexta-feira (1º).

Ministro das Cidades, Jader Filho destacou a importância de se realizar o encontro em Belém, que será sede da COP 30 no ano que vem. Para ele, esta é uma das discussões mais importantes dentro da agenda do G20, envolvendo 30 países e mais 10 órgãos internacionais, como agências multilaterais e bancos de fomento. O objetivo, de acordo com o representante, é buscar soluções para este eixo.

“O fundo dessa discussão que o Brasil está levantando é combater as desigualdades para que possamos diminuir a vulnerabilidade, porque em todos esses eventos climáticos que nós temos visto, como as enchentes e enxurradas no Rio Grande do Sul, a seca na Amazônia, os incêndios nas florestas, quem primeiro sofre são as periferias e favelas. A gente precisa, além de dotar de infraestrutura as nossas cidades, cuidar dessas pessoas e dessas famílias que vivem nas periferias, para que as nossas cidades estejam adaptadas e sejam mais resilientes em eventos como esses”, avalia.

De acordo com o ministro das Cidades, Jader Filho, esta é uma das discussões mais importantes dentro da agenda do G20 (Thiago Gomes / O Liberal)

Pela manhã, os ministros das Cidades, Jader Filho, e da Integração e Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, participaram de reuniões bilaterais com delegações estrangeiras para realizar articulações de interesse do Brasil e dos países participantes. Além disso, a manhã ficou reservada para a apresentação de Planos Municipais de Redução de Riscos (PMRR) de mais de 120 cidades brasileiras e um painel interativo com contribuições de países como Reino Unido, Japão e o Brasil. Ainda foi realizada a mesa redonda “Equidade em Ação: Acelerando Abordagens Inclusivas para Reduzir o Risco de Desastre”.

Plano estadual

Representando o governador do Pará, Helder Barbalho (MDB), no evento, a secretária de Cultura do Estado, Úrsula Vidal, adiantou ao Grupo Liberal que o governo trabalha para o lançamento de um plano estadual de prevenção ao risco e ao desastre, seguindo a mesma linha das discussões que estão sendo realizadas pelo GT dentro do G20.

A secretária de Cultura do Estado, Úrsula Vidal, adiantou que o governo trabalha para o lançamento de um plano estadual de prevenção ao risco e ao desastre (Thiago Gomes / O Liberal)

“A preocupação é com a resiliência e a contenção de riscos. Hoje o governo do Estado desenvolve, além das ações emergenciais que têm sido feitas, uma agenda no atendimento a essas comunidades afetadas pela seca e alagamentos. O governo do Estado se prepara para apresentar uma pauta de resiliência, com várias secretarias que estão envolvidas nessa articulação e nesse desenho de como podemos trabalhar a prevenção e a preparação desses territórios, para que a crise climática não afete, sobretudo, as comunidades que são mais vulneráveis e estão nas áreas de risco”, enfatiza.