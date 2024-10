G20 em Belém: Grupo de Trabalho de Redução de Riscos começa os trabalhos na capital paraense

As atividades da 4ª Reunião do Grupo de Trabalho para Redução de Risco de Desastres do G20 foram abertas na manhã desta quarta-feira (30.10), em Belém (PA). Sob coordenação dos ministérios das Cidades e da Integração e Desenvolvimento Regional - pastas comandadas por Jader Filho e Waldez Góes, respectivamente - o grupo atua em torno de ações para proteção da população mais vulnerável aos desastres.

“Proteger vidas, comunidades e cidades de forma justa. Esse é o nosso compromisso com a população de maior vulnerabilidade. Nosso trabalho neste grupo é parte do entendimento de melhorar a vida dos mais pobres, pois a marca da desigualdade é muito marcante no Brasil”, declarou o secretário Nacional de Periferias do Ministério das Cidades, Guilherme Simões, na abertura dos trabalhos.

A reunião técnica presencial é mais uma etapa para a construção da versão final da Declaração Ministerial, que será lida no encerramento das programações do G20 em Belém, nesta sexta-feira (01.11). “Temos de reconhecer e a crise climática que impacta de forma severa os mais vulneráveis e isso se materializa na declaração que estamos produzindo ao longo desse ano e vamos trazer ao debate e colaboração de todos os países membros”, ressaltou Simões.

No Ministério das Cidades, foram adotadas seis prioridades para orientar as ações brasileiras e as contribuições dos países-membros. São elas: combater as desigualdades e reduzir as vulnerabilidades; cobertura global dos sistemas de alerta precoce; infraestruturas resilientes a catástrofes e às alterações climáticas; estratégias de Financiamento para Redução do Risco de Desastres; recuperação, reabilitação e reconstrução em caso de desastres; e soluções baseadas na natureza.

Em entrevista ao Grupo Liberal, o titular da pasta das Cidades, Jader Filho observou que os debates do G20 na capital paraense buscam ações tanto de resposta quanto de prevenção a desastres naturais nas cidades. O objetivo, segundo ele, é pegar as experiências dos países do G20 e dos países convidados também. "É só dando resiliência, dando sustentabilidade, dando infraestrutura, que a gente vai conseguir fazer o processo de enfrentamento (aos desastres)”, defendeu.

Os debates continuam nesta quinta-feira (30.10) e sexta-feira (1º.11), encerrando com a Apresentação e Adoção da Declaração Ministerial.