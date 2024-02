Fuga de presos em Mossoró é 'problema localizado', diz ministro Lewandowski

Após a fuga de dois detentos do presídio federal de Mossoró (RN) ocorrida na última quarta-feira (14), o ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, afirmou que o caso é um “problema localizado”. A declaração foi dada à imprensa na manhã deste domingo (18), após a chegada do ministro à cidade potiguar para acompanhar as buscas pelos fugitivos.

“É um problema que, tenho que dizer, não afeta em hipótese nenhuma a segurança das cinco unidades prisionais federais, mas, que é um problema localizado e que será superado em breve com a colaboração de todos”, disse o ministro, que também elogiou o “entrosamento das equipes e os esforços até o momento feitos”.

VEJA MAIS

Já são cinco dias à procura de Rogério da Silva Mendonça (36 anos), conhecido como “Tatu”, e Deibson Cabral Nascimento (34 anos), o “Deisinho”. O desaparecimento da dupla marca a primeira fuga na história dos presídios de segurança máxima no país, e está mobilizando mais de 300 agentes estaduais e federais nas buscas.

Ao lado da governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra, Ricardo Lewandowski afirmou que sua presença em Mossoró é para mostrar que “o Brasil é um país que está unido no diálogo federativo. É um país que está cultivando as relações republicanas e o diálogo democrático. É por isso que estamos aqui, conversando com todo mundo e na certeza de que haveremos de superar em breve essa situação adversa”.

O ministro acrescentou que a pasta da Justiça e Segurança Pública está trabalhando em medidas de curto, médio e longo prazo, a serem definidas posteriormente pelos polos técnicos.