Lula afirma sobre fuga em presídio: “Parece que teve a conivência de alguém”

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou neste domingo (18), em coletiva de imprensa na Etiópia, que a fuga de dois presos da Penitenciária Federal de Mossoró parece ter tido “a conivência de alguém do sistema”. A declaração foi dada na cidade de Adis Abeba, capital da Etiópia, onde participou neste sábado (17) da 37ª Cúpula da União Africana.

Na última quarta-feira (14), dois detentos fugiram do presídio de segurança máxima de Mossoró, o que é fato inédito nas cinco unidades do sistema penitenciário federal. "Eu não quero acusar, mas, teoricamente, parece que teve a conivência com alguém do sistema lá dentro. Como eu não posso acusar ninguém, eu sou obrigado a acreditar que uma investigação [que] está sendo feita pela polícia local, pela Polícia Federal, nos indique, amanhã ou depois de amanhã, o que aconteceu no presídio de Mossoró", afirmou o presidente.

Lula declarou ainda que o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, já determinou a apuração se houve a participação de alguém que trabalhava no presídio. “Obviamente que nós queremos saber como é que esses cidadãos cavaram um buraco e ninguém viu. Só faltaram contratar uma escavadeira", declarou o petista. Lula disse também que pode ter havido um "relaxamento", que possibilitou a fuga dos detentos.

Lula embarcou na Etiópia para a viagem de volta ao Brasil logo após a coletiva. O desembarque em Brasília está previsto para as 23h deste domingo.