Ministro da Justiça determina afastamento imediato da direção da penitenciária de Mossoró

Na noite desta quarta-feira (14), o ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, determinou o afastamento imediato de toda a atual direção da penitenciária federal de Mossoró, no Rio Grande do Norte. Ele escalou um interventor para comandar a unidade. A medida foi tomada após a fuga de dois presos apontados como integrantes da facção Comando Vermelho.

Lewandowski também acionou a direção-geral da Polícia Federal para abertura de investigações e determinou o deslocamento de uma equipe de peritos ao local com o intuito de apurar responsabilidades e de atuar na recaptura dos dois fugitivos, ação que já conta com a mobilização de mais de 100 agentes federais. A Polícia Rodoviária Federal foi mobilizada para fazer o monitoramento das rodovias.

A Secretaria Nacional de Políticas Penais do Ministério da Justiça (Senappen) informou que a penitenciária federal de Mossoró está em reforma, o que pode ter favorecido a fuga dos dois presos.

O caso

Os fugitivos da Penitenciária de Mossoró são Rogério da Silva Mendonça, 36 anos, e Deibson Cabral do Nascimento, 34. Ambos vieram transferidos do presídio federal Antônio Amaro, no Acre, em setembro do ano passado, depois de participarem de uma rebelião que terminou com a morte de cinco detentos, três deles decapitados. Juntos, os dois têm mais de 80 processos judiciais no Tribunal de Justiça do Acre e somam 155 anos em condenações.

De acordo com o Ministério da Justiça, eles são ligados ao Comando Vermelho, facção comandada por Fernandinho Beira-Mar, que também está preso na unidade federal de Mossoró.