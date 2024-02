Ministério da Justiça anuncia reconhecimento facial e muralhas após fuga de presos em Mossoró

O Ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, anunciou nesta quinta-feira (15) um conjunto de medidas para fortalecer a segurança nos presídios federais, após a fuga de dois detentos da Penitenciária Federal de Mossoró (RN) na madrugada de quarta-feira (14).

Entre as medidas anunciadas está a modernização do sistema de videomonitoramento em todos os cinco presídios federais, bem como o aperfeiçoamento do controle de acesso, incluindo o uso de reconhecimento facial para todos que ingressam nas unidades prisionais. Também está prevista a ampliação dos sistemas de alarme e sensores de presença.

O governo pretende, por meio do Fundo Penitenciário Nacional (Funpen), financiar a construção de muralhas em todas as unidades prisionais federais, seguindo o exemplo do presídio do Distrito Federal.

Além disso, o ministro anunciou a requisição para a nomeação de 80 policiais penais federais aprovados em concurso público, parte dos quais será destinada ao reforço da segurança em Mossoró.

Para investigar as causas da fuga, estão em andamento duas investigações: uma de natureza administrativa, para apurar responsabilidades disciplinares, e um inquérito policial conduzido pela Polícia Federal para investigar possíveis responsabilidades criminais e a participação de terceiros no auxílio à fuga dos detentos.

Lewandowski enfatizou que todos os esforços estão sendo feitos para a recaptura dos fugitivos e para responsabilizar aqueles envolvidos, tanto no aspecto administrativo quanto criminal.