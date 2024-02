Após fuga de detentos, banho de sol e visitas em presídios federais são suspensas

O Ministério da Justiça publicou uma portaria que suspende o banho de sol e as visitas sociais nos cinco presídios federais do país nesta quinta (15) e sexta-feira (16), após a fuga de dois detentos da Penitenciária Federal de Mossoró, no Rio Grande do Norte.

A portaria também suspende a visita de advogados e atividades de assistência educacional, laboral e religiosa, com exceção dos atendimentos emergenciais de saúde. A decisão também inclui a limitação de acesso a dependências das penitenciárias, e autoriza diretores a tomarem outras medidas que julgarem cabíveis.

Foi a primeira fuga registrada na história do sistema penitenciário federal, inaugurado em 2006. Até as 9h desta quinta, nenhum dos dois fugitivos havia sido recapturado. De acordo com a TV Globo, a medida pode ser prorrogada por tempo indeterminado.

Atualmente, o Brasil mantém cinco presídios federais de segurança máxima em funcionamento: Mossoró (RN), Catanduvas (PR), Campo Grande (MS), Porto Velho (RO) e Brasília (DF).