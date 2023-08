Fórum das Cidades Amazônicas reúne representantes de oito países em Belém

Prefeitos e prefeitas dos países Pan-Amazônicos (Bolívia, Brasil, Colômbia, Equador, Guiana, Peru, Suriname e Venezuela), participam em Belém, do Fórum das Cidades, no Hangar – Feiras e Convenções.

O evento aberto, nesta quinta-feira (3) até esta sexta-feira (4), debate a Amazônia e a dimensão urbana na percepção dos amazônidas, este é o objetivo do Fórum, cuja promoção é da Prefeitura de Belém.

A iniciativa busca traçar estratégias para políticas públicas conjuntas, conforme as especificidades de cada região, e, claro, aproximar o diálogo institucional entre as cidades. O evento também se propõe a criar uma organização de caráter permanente para articulação em rede das cidades da Pan-Amazônia.

VEJA MAIS

Secretário de Assuntos Federativos da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República, do Brasil, André Ceciliano participou da abertura do Fórum, nesta quarta-feira (3). O evento também terá os ministros das Relações Exteriores, Mauro Vieira, e das Cidades, Jader Filho.

Fórum tem parceria do governo do Pará, ministérios e agências financeiras

De acordo com a Prefeitura de Belém, o Fórum tem o apoio do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), e acontece em coordenação com o Governo do Estado do Pará, a Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República, Ministério das Cidades (MCID), Ministério do Meio Ambiente e Mudança de Clima (MMA), Frente Nacional de Prefeitos (FNP), Federação das Associações de Municípios do Estado do Pará (Famep) e Governos Locais pela Sustentabilidade (Iclei).

Na programação há mesas de discussões políticas e técnicas, com a participação de autoridades locais, entre elas, o prefeito Edmilson Rodrigues, e especialistas que tratam de temas como Mudanças Climáticas, Desenvolvimento Urbano Sustentável, Bioeconomia, Fronteiras, Gestão Territorial, Financiamento.

Durante o evento, será articulado e aprovado um documento com as necessidades da Organização de Tratado de Cooperação Amazônica (OTCA), que é o acordo de cooperação entre os oito países da Pan-Amazônia.

O ministro das cidades, Jader Filho, que conduz projetos voltados para habitação e desenvolvimento dos municípios brasileiros participará dos debates. Em Belém, o Ministério das Cidades, juntamente com a Prefeitura, retomou obras do programa "Minha Casa, Minha Vida", como o Viver Mosqueiro, Viver Outeiro, além de um empreendimento na Vila da Barca, em Belém.