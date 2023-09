Flávio Dino defende ação da PF contra fake news sobre doação ao RS retida

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, defendeu, nesta segunda-feira (11), a investigação aberta na Polícia Federal (PF) para apurar a autoria de uma fake news informando que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) teria travado doações de alimentos em Lajeado, um dos municípios do Rio Grande do Sul afetados pela passagem do ciclone extratropical.

Uma mulher, que se identifica como Samara, disse nas redes sociais, que foi até Lajeado trabalhar como voluntária e ajudar no recolhimento de doações, mas que os alimentos não estavam sendo liberados “porque tem que aguardar o presidente Lula”.

Ainda segundo Samara, Lula iria se promover “em cima das doações” nas redes sociais. Ela gravou um vídeo que foi amplamente divulgado pela rede de oposição.

Em publicação no X (antigo Twitter), Flávio Dino ressaltou que “inventar fatos para atingir a honra de outrem não é crítica”.

O ministro Alexandre Padilha, das Relações Institucionais, reiterou a fala de Dino. “Dito e feito, mais do que correta a apuração. Chega de espalhar fake news”, escreveu.

Previsão de mais chuva na região SuI

Boletim meteorológico divulgado pela Sala de Situação do Governo do Rio Grande do Sul alerta sobre “altos volumes de chuva e temporais esperados para os próximos dias, sobretudo na metade sul” do território. Até o momento, 46 mortes foram confirmadas em decorrência dos temporais e do ciclone extratropical que atingiram o estado.

“Entre segunda-feira (11) e sexta-feira (15), há risco de tempo severo em grande parte das regiões. Os volumes de chuva podem variar entre 100 milímetros e 200 milímetros nas regiões sul, campanha, oeste, centro, sudeste, leste e noroeste e ultrapassar 250 milímetros em alguns pontos. Além disso, o risco é alto para queda de granizo, descargas elétricas e vento forte”, informa o boletim.

O risco de “tempo severo” esperado até esta terça-feira (12) na metade sul do estado deverá se espalhar pela maioria das regiões já na quarta-feira (13), em especial na região dos vales e no leste, além de se manter na metade sul.