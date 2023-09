Governo federal anuncia repasse de R$ 741 milhões para cidades atingidas por ciclone no RS

O governo federal vai repassar R$ 741 milhões em recursos para as cidades atingidas pela passagem de um ciclone extratropical no Rio Grande do Sul. O anúncio da quantia foi feito neste domingo (10) pelo vice-presidente Geraldo Alckmin, que está no estado com uma comitiva de oito ministros.

O valor será somado a outro que foi destinado, na sexta (08), para as prefeituras das cidades atingidas pelo fenômeno. Cada pessoa atingida receberá R$ 800 para que os municípios possam auxiliar no atendimento a essa população.

O repasse será feito por meio do Ministério do Desenvolvimento Social, mas o governo não informou o montante total. O valor será definido a partir das informações repassadas pelas prefeituras.

Os números mais atualizados apontam que 43 mortes já haviam sido causadas pelas enchentes e temporais que atingiram o RS durante a semana passada. Alckmin sobrevoou regiões afetadas pela enchente e visitou a cidade de Muçum, uma das mais atingidas pelo ciclone.

O vice-presidente também detalhou como será emprego parte dos recursos disponibilizados pelo governo federal:

R$ 26 milhões por meio do Ministério da Defesa, para operações com helicópteros e reconstrução de pontes;

R$ 80 milhões por meio do Ministério da Saúde, para reparos de unidades de saúde, reconstrução de hospitais e farmácias, criação de um hospital de campanha e operação da força nacional do Sistema Único de Saúde (SUS);

R$ 16 milhões por meio do Ministério dos Transportes, para reconstrução de uma ponte na BR-116, sobre o Rio das Antas;

R$ 120 milhões por meio dos Ministérios do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome e do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, para o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) e demais programas sociais;

R$ 57,4 milhões por meio do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome e da Receita Federal;

R$ 195 por meio do Ministério das Cidades e Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, para construção e reconstrução de moradias;

R$ 185 milhões por meio do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, para reconstrução de ruas, estradas e limpeza das cidades.

Forças Armadas

De acordo com o Alckmin, há 900 militares das Forças Armadas na região, além de seis aeronaves e barcos, botes, tratores e caminhões do Exército. Um comando militar unificado, sob orientação do comandante militar do Sul, general Hertz Pires do Nascimento, também foi estabelecido na região.

Um comitê interministerial foi criado para acompanhar a situação dos municípios atingidos pela enchente. Na comitiva presidencial que foi ao RS, estavam presentes oito ministros:

José Múcio, Ministro da Defesa;

Nísia Trindade, Ministra da Saúde;

Waldez Góes, Ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional;

Paulo Teixeira, Ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar;

Paulo Pimenta, Ministro da Secretaria de Comunicação da Presidência da República;

Wellington Dias, Ministro do Desenvolvimento e Assistência Social;

Marina Silva, Ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima;

Jader Filho, Ministro das Cidades.

Alckmin, que é presidente em exercício durante a visita de Lula à Índia, também anunciou que a comunicação foi restabelecida em todos os municípios atingidos. Foram transferidos 13 terminais de satélite para ajudar as cidades.

Saúde

Um hospital de campanha foi instalado em Roca Sales, um dos municípios mais atingidos pelo ciclone, e está em funcionamento desde a manhã deste domingo. Foram disponibilizados 15 kits de medicamentos. Cada kit serve para atender 1,5 mil pessoas por 30 dias.