Flávio Bolsonaro critica possível aproximação de Eduardo Paes com o PL: 'Não fui consultado'

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) criticou, nesta segunda-feira, 27, a possível aproximação entre o Partido Liberal (PL), legenda do ex-presidente Jair Bolsonaro e do governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, e o prefeito do Rio, Eduardo Paes (PSD), aliado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

"Vi na imprensa, algumas horas atrás, que o PL no Rio de Janeiro estaria junto com Eduardo Paes em 2026. Não fui consultado e acredito que o eleitor de direita no Rio - o mais importante para uma decisão dessas - também não foi", iniciou Flávio.

O senador questionou a coerência de uma possível aliança entre os grupos: "Como dá pra ser palanque de Bolsonaro e de Lula ao mesmo tempo? Ser contra e a favor de traficante? Ser contra e a favor de aborto?".

Além disso, Flávio destacou que estão "testando alguns nomes fortes para a disputa ao governo do RJ. Em breve boas novidades!", concluiu.

As declarações de Flávio ocorreram após Eduardo Paes sinalizar, no fim de semana, uma possível aliança com o PL durante o evento de filiação do deputado federal Luciano Vieira, ex-Republicanos, ao PSDB.

A fala de Paes foi interpretada como uma resposta indireta ao presidente municipal do PL, Bruno Bonetti, que havia afirmado que o partido só apoiaria o prefeito caso ele se alinhasse a Bolsonaro ou ao candidato que o ex-presidente indicar para a disputa presidencial.

"Alguém disse que essas especulações só teriam consequência se a gente fizesse uma dedicatória de amor a fulano ou beltrano. Eu não tenho dúvida de que vamos estar juntos, mas por um só amor: o amor ao Estado do Rio de Janeiro", declarou Paes.