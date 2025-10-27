Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

Flávio Bolsonaro critica possível aproximação de Eduardo Paes com o PL: 'Não fui consultado'

O senador questionou a coerência de uma possível aliança entre os grupos

Estadão Conteúdo
fonte

As declarações de Flávio vieram após Paes indicar possível aliança com o PL durante a filiação de Luciano Vieira ao PSDB (Foto: Edilson Rodrigues / Agencia Senado)

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) criticou, nesta segunda-feira, 27, a possível aproximação entre o Partido Liberal (PL), legenda do ex-presidente Jair Bolsonaro e do governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, e o prefeito do Rio, Eduardo Paes (PSD), aliado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

"Vi na imprensa, algumas horas atrás, que o PL no Rio de Janeiro estaria junto com Eduardo Paes em 2026. Não fui consultado e acredito que o eleitor de direita no Rio - o mais importante para uma decisão dessas - também não foi", iniciou Flávio.

VEJA MAIS 

image Bolsonaro faz parte do passado da política brasileira, diz Lula

image Prazo para Bolsonaro recorrer de condenação no STF termina nesta segunda-feira
Os recursos apresentados serão analisados pela Primeira Turma do STF

O senador questionou a coerência de uma possível aliança entre os grupos: "Como dá pra ser palanque de Bolsonaro e de Lula ao mesmo tempo? Ser contra e a favor de traficante? Ser contra e a favor de aborto?".

Além disso, Flávio destacou que estão "testando alguns nomes fortes para a disputa ao governo do RJ. Em breve boas novidades!", concluiu.

As declarações de Flávio ocorreram após Eduardo Paes sinalizar, no fim de semana, uma possível aliança com o PL durante o evento de filiação do deputado federal Luciano Vieira, ex-Republicanos, ao PSDB.

A fala de Paes foi interpretada como uma resposta indireta ao presidente municipal do PL, Bruno Bonetti, que havia afirmado que o partido só apoiaria o prefeito caso ele se alinhasse a Bolsonaro ou ao candidato que o ex-presidente indicar para a disputa presidencial.

"Alguém disse que essas especulações só teriam consequência se a gente fizesse uma dedicatória de amor a fulano ou beltrano. Eu não tenho dúvida de que vamos estar juntos, mas por um só amor: o amor ao Estado do Rio de Janeiro", declarou Paes.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

ELEIÇÕES 2026/EDUARDO PAES/APROXIMAÇÃO/PL/CRÍTICAS/FLÁVIO BOLSONARO
Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

Flávio Bolsonaro

Flávio Bolsonaro critica possível aproximação de Eduardo Paes com o PL: 'Não fui consultado'

O senador questionou a coerência de uma possível aliança entre os grupos

27.10.25 16h18

representações

PT e PSOL pedem novamente cassação de Bove, ex de Cíntia Chagas; MP requereu prisão do deputado

O deputado Lucas Bove (PL), denunciado por perseguição, violência psicológica, violência física e ameaça contra a ex-mulher Cíntia Chagas

27.10.25 15h33

publicidade

Dino manda governo e Congresso veicularem campanhas sobre transparência nas emendas

As campanhas devem ser exibidas em emissoras comerciais e na internet, entre dezembro de 2025 e março de 2026, e também em todos os veículos de comunicação públicos

27.10.25 14h49

investigação

Lobista orçava preços no STJ, diz PF: '20 milhões para investir lá em cima'

A Operação Sisamnes teve origem em uma investigação sobre suposta venda de sentenças em tribunais de justiça estaduais

27.10.25 14h49

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

Caso de Polícia

Loja é condenada a pagar R$ 50 mil por exploração de trabalho infantil, em Belém

Valores das multas são destinados a fundos públicos e de prevenção, explicam advogados paraenses

21.10.25 7h00

política

Moraes pede ajuda dos EUA para intimar Paulo Figueiredo no processo do golpe

Ministro entendeu ser necessário o envio de um pedido formal às autoridades norte-americanas

23.10.25 17h13

POLÍTICA

Bolsonaro condenado: STF publica decisão e dá prazo para recurso da defesa

O acórdão tem, aproximadamente, duas mil páginas e a defesa do ex-presidente tem até cinco dias para apresentar embargos de declaração

22.10.25 8h35

Margem Equatorial

Senadores e deputados aprovam licença concedida pelo Ibama; veja a reação de cada parlamentar

Perfuração no bloco FZA-M-059, em águas profundas do Amapá, deve começar imediatamente, segundo a Petrobras

21.10.25 9h16

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda