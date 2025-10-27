Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

Prazo para Bolsonaro recorrer de condenação no STF termina nesta segunda-feira

Estadão Conteúdo

Os advogados do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e dos outros sete réus do núcleo crucial têm até as 23h59 desta segunda-feira, 27, para apresentar embargos de declaração ao Supremo Tribunal Federal (STF). O prazo começou a ser contado a partir do dia 23, um dia após a publicação do acórdão de condenação no Diário de Justiça Eletrônico (DJe).

Os embargos de declaração são um recurso processual que pede esclarecimentos pontuais ou correção de pequenos erros (de digitação, cálculo ou informações incorretas facilmente identificáveis), buscando apontar eventuais contradições ou omissões nas decisões dos ministros.

Como mostrou o Estadão, o recurso não tem potencial para reverter as condenações, mas pode vir a promover ajuste nas penas fixadas. Bolsonaro foi condenado a 27 anos e três meses de prisão.

Os recursos apresentados serão analisados pela Primeira Turma do STF em julgamento virtual que ainda não tem data definida para ocorrer.

Um dos caminhos que pode ser seguido pelos advogados é argumentar que os crimes de tentativa de golpe de Estado e de abolição violenta do Estado Democrático de Direito deveriam ser tratados como um único, não somados. No entanto, esse entendimento já foi rejeitado pela maioria dos ministros durante o julgamento.

Se os embargos forem negados, as defesas podem recorrer novamente. Se novamente rejeitados, o STF deve declarar o trânsito em julgado da decisão, etapa em que ela se torna definitiva e as penas começam a ser executadas.

No caso do réu Mauro Cid, que firmou acordo de colaboração e foi condenado a dois anos de prisão em regime aberto, pode ser que ele seja considerado como tendo cumprido integralmente a pena. Cid já ficou mais de dois anos sob restrição de liberdade e medidas cautelares durante a tramitação do processo.

Relembre as penas fixadas para cada um dos réus do núcleo central da trama golpista:

- Jair Messias Bolsonaro, ex-presidente da República, condenado a 27 anos e 3 meses de prisão;

- Walter Braga Netto, general da reserva, ex-ministro da Casa Civil e da Defesa, condenado a 26 anos de prisão;

- Mauro Cid, tenente-coronel e ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, condenado a 2 anos em regime aberto;

- Paulo Sérgio Nogueira, general e ex-ministro da Defesa, condenado a 19 anos de prisão;

- Augusto Heleno, general e ex-chefe do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), condenado a 21 anos de prisão;

- Almir Garnier, almirante e ex-comandante da Marinha, condenado a 24 anos de prisão;

- Anderson Torres, ex-ministro da Justiça e ex-secretário de Segurança Pública do DF, condenado a 24 anos de prisão;

- Alexandre Ramagem, deputado federal e ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência (Abin), condenado a 16 anos, 1 mês e 15 dias de prisão.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

BOLSONATO/STF/JULGAMENTO/ACÓRDÃO

condenação

prazos
Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

Encontro Lula/Trump: como foi a repercussão no Congresso, base aliada e oposição

27.10.25 10h48

Alckmin desconversa sobre candidatura em 2026: 'temos um século pela frente'

27.10.25 10h08

Bolsonaro faz parte do passado da política brasileira, diz Lula

27.10.25 7h58

Encontro de Lula e Trump destravou tarifaço e abriu diálogo sobre Magnitisky, diz Gleisi

26.10.25 14h08

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

Caso de Polícia

Loja é condenada a pagar R$ 50 mil por exploração de trabalho infantil, em Belém

Valores das multas são destinados a fundos públicos e de prevenção, explicam advogados paraenses

21.10.25 7h00

política

Moraes pede ajuda dos EUA para intimar Paulo Figueiredo no processo do golpe

Ministro entendeu ser necessário o envio de um pedido formal às autoridades norte-americanas

23.10.25 17h13

POLÍTICA

Bolsonaro condenado: STF publica decisão e dá prazo para recurso da defesa

O acórdão tem, aproximadamente, duas mil páginas e a defesa do ex-presidente tem até cinco dias para apresentar embargos de declaração

22.10.25 8h35

Margem Equatorial

Senadores e deputados aprovam licença concedida pelo Ibama; veja a reação de cada parlamentar

Perfuração no bloco FZA-M-059, em águas profundas do Amapá, deve começar imediatamente, segundo a Petrobras

21.10.25 9h16

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda