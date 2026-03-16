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Política

Deputado do Podemos entra na disputa por vaga no TCU, que já tem cinco candidatos

Na candidatura, defende que o TCU deve atuar com rigor técnico e previsibilidade

Estadão Conteúdo

O deputado federal Gilson Daniel (Podemos-ES) oficializou sua candidatura à vaga de ministro do Tribunal de Contas da União (TCU) aberta com a aposentadoria compulsória do ministro Aroldo Cedraz em 26 de fevereiro de 2026.

Em ofício encaminhado ao presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos), o parlamentar pediu que seu nome fosse incluído no processo de escolha conduzido pela Casa.

No documento, Gilson Daniel apresenta formação em Ciências Contábeis, com pós-graduação em Contabilidade Gerencial e Contabilidade Pública e mestrado em Finanças. Afirma ter mais de dez anos de experiência em atividades ligadas às áreas contábil, financeira e administrativa.

O deputado cita dois mandatos como prefeito de Viana, no Espírito Santo, e passagens pela Secretaria de Governo e pela Secretaria de Economia e Planejamento do estado, com atuação na formulação e execução de políticas orçamentárias.

Na Câmara, ocupa o cargo de ouvidor-geral. É autor de dois livros sobre gestão pública: "Gestão Pública voltada para Resultados" (2021) e "Captação de Recursos, Gestão e Compliance" (2025). Na candidatura, defende que o TCU deve atuar com rigor técnico e previsibilidade.

Com a entrada de Gilson Daniel, a disputa pela vaga reúne cinco candidatos: Odair Cunha (PT), Hélio Lopes (PL), Danilo Forte (sem partido), Adriana Ventura (Novo) e o próprio parlamentar do Podemos.

A escolha seguirá o rito previsto no artigo 73 da Constituição Federal e no Decreto Legislativo nº 6/1993.

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