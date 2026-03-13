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Política

Flávio Bolsonaro critica Moraes após ministro negar visita de assessor de Trump ao pai

Ministro revogou a autorização para a visita de Darren Beattie, assessor sênior do Departamento de Estado dos Estados Unidos

Estadão Conteúdo
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Ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) está preso na Papudinha, em Brasília. (Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil)

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) criticou a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes de revogar a autorização para a visita de Darren Beattie, assessor sênior do Departamento de Estado dos Estados Unidos para política do Brasil, ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) na Papudinha, em Brasília. No X (antigo Twitter), nesta quinta-feira, 12, o filho do ex-presidente acusou Moraes de arrumar problemas com a diplomacia dos Estados Unidos.

"Alexandre de Moraes, mais uma vez, arrumado confusão com os EUA por NADA! Depois taxam o Brasil e vão querer colocar na nossa conta. Moraes é tóxico, afundou a imagem do Judiciário e agora está criando um problema MASTER para o Brasil. Qual é o problema de o sujeito visitar meu pai? A não ser que haja algo a esconder…", escreveu o senador.

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Flávio fez referência ao tarifaço implementado por Donald Trump no ano passado, que elevou os impostos sobre produtos brasileiros em até 50%. No dia 20 de fevereiro, o presidente americano revogou a decisão e derrubou tarifas.

O tarifaço foi justificado, entre outros pontos, pelo tratamento dado pelo País no julgamento de Jair Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado e por decisões do STF envolvendo empresas americanas de tecnologia. As informações constavam em uma carta enviada por Trump ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Na época, os bolsonaristas usavam os argumentos para culpar Alexandre de Moraes pelas sanções ao Brasil.

Encontro de Darren Beattie com Bolsonaro

Na decisão que negou a visita do assessor de Trump a Bolsonaro na Papudinha, onde o ex-presidente está preso, Moraes concluiu que "a realização da visita de Darren Beattie, requerida nestes autos pela Defesa de Jair Messias Bolsonaro, não está inserida no contexto diplomático que autorizou a concessão do visto e seu ingresso no território brasileiro, além de não ter sido comunicada, previamente, às autoridades diplomáticas brasileiras".

Primeiramente, Moraes havia permitido o encontro, mas revogou a decisão nesta quinta-feira, 12. A reviravolta ocorreu após o Itamaraty informar ao ministro do STF que o visto de Beattie foi concedido exclusivamente para participação no Fórum Brasil-EUA de Minerais Críticos, evento marcado para 18 de março em São Paulo, e que a visita ao ex-presidente nunca constou dos objetivos comunicados pelo governo dos EUA.

Bolsonaro cumpre pena de 27 anos e três meses no regime fechado, na Sala de Estado Maior do 19.º Batalhão da Polícia Militar, no Complexo Penitenciário da Papuda, em Brasília.

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Palavras-chave

BOLSONARO/PRISÃO/PAPUDINHA/REVOGAÇÃO/VISITA/DARREN BEATTIE

Flávio
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