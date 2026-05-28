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Política

Fim da escala 6x1 é aprovado na Câmara; veja como votaram os deputados do Pará

PEC segue para análise no Senado

Thaline Silva*
fonte

Fim da escala 6x1 avança após aprovação em dois turnos no plenário (Reprodução/ Kayo Magalhães /Câmara dos Deputados)

Todos os deputados paraenses presentes na votação da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que reduz a jornada de trabalho semanal de 44 para 40 horas e prevê o fim da escala 6x1 votaram a favor da matéria. O texto foi aprovado em dois turno na quarta-feira (27), pela Câmara dos Deputados, e segue agora para análise do Senado Federal.

Conforme o levantamento feito pelo Grupo Liberal, no primeiro turno da votação, dos 17 deputados da bancada do Pará, 16 estavam presentes e votaram "sim". José Priante (MDB) era o único ausente. Já no segundo turno, todos, inclusive Priante, participaram da votação e se posicionaram a favor do texto.

No atual modelo de escala 6x1, o trabalhador atua seis dias consecutivos para ter um de descanso. Com a proposta, o profissional deverá trabalhar no máximo cinco dias consecutivos, para ter dois de descanso durante a semana. 

No total, no primeiro turno, a proposta recebeu 472 votos favoráveis e 22 contrários. Outros 18 deputados estiveram ausentes e houve uma obstrução. Já no segundo turno, foram registrados 461 votos a favor e 19 contra, além de 33 ausências.

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Mais cedo, a PEC já havia sido aprovada em comissão especial da Câmara. O parecer do relator, deputado Leo Prates (Republicanos-BA), recebeu 34 votos favoráveis e quatro contrários. Apenas parlamentares do PL e do Novo votaram contra na comissão.

Os deputados também rejeitaram um destaque apresentado pelo PL que pretendia alterar o período de transição para a adoção da escala 5x2, mantendo o texto original do relator.

Como votaram os deputados do Pará no 1º turno

• Airton Faleiro (PT) — Sim
• Andreia Siqueira (PSB) — Sim
• Antônio Doido (MDB) — Sim
• Celso Sabino (PDT) — Sim
• Delegado Caveira (PL) — Sim
• Delegado Éder Mauro (PL) — Sim
• Dilvanda Faro (PT) — Sim
• Dra. Alessandra Haber (Podemos) — Sim
• Elcione Barbalho (MDB) — Sim
• Henderson Pinto (União Brasil) — Sim
• Joaquim Passarinho (PL) — Sim
• José Priante (MDB) — Ausente
• Júnior Ferrari (PSD) — Sim
• Keniston Braga (MDB) — Sim
• Olival Marques (Podemos) — Sim
• Raimundo Santos (PSD) — Sim
• Renilce Nicodemos (MDB) — Sim

Como votaram os deputados do Pará no 2º turno

• Airton Faleiro (PT) — Sim
• Andreia Siqueira (PSB) — Sim
• Antônio Doido (MDB) — Sim
• Celso Sabino (PDT) — Sim
• Delegado Caveira (PL) — Sim
• Delegado Éder Mauro (PL) — Sim
• Dilvanda Faro (PT) — Sim
• Dra. Alessandra Haber (Podemos) — Sim
• Elcione Barbalho (MDB) — Sim
• Henderson Pinto (União Brasil) — Sim
• Joaquim Passarinho (PL) — Sim
• José Priante (MDB) — Sim
• Júnior Ferrari (PSD) — Sim
• Keniston Braga (MDB) — Sim
• Olival Marques (Podemos) — Sim
• Raimundo Santos (PSD) — Sim
• Renilce Nicodemos (MDB) — Sim

A proposta aprovada estabelece um prazo de até 14 meses para a redução gradual da jornada de trabalho. O texto também permite a implementação da escala 5x2, considerada uma das principais mudanças nas relações trabalhistas previstas pela PEC.

*Thaline Silva, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do núcleo de Política e Economia

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