R70: 'Sou a favor da escala 4 x 3', diz autor de emenda à PEC do fim da escala 6 x 1

Nike Mind 001

Seleção usa chinelo de R$ 799 em concentração para a Copa. Item tem esferas na sola que, diz a empresa, ativam regiões cerebrais.

Valores a receber

Bancos transferem R$ 5,7 bi esquecidos para o Desenrola. Brasileiros ainda podem resgatar quase R$ 5 bilhões.

TRIBUNAL

REPRESENTANTE

Em votação na tarde de ontem, a desembargadora paraense Nazaré Rocha, do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região (TRT8), ficou em primeiro lugar da lista tríplice para ministra do Tribunal Superior do Trabalho (TST). Nazaré Rocha conquistou 16 dos 26 votos dos membros da Corte. A lista será enviada ao presidente da República, a quem cabe fazer a nomeação. Além da paraense, a lista é composta por Sérgio Torres, do TRT da 6ª Região (Pernambuco), e Herminegilda Leite Machado do TRT da 13ª Região (Paraíba), que ocupam o segundo e terceiro lugares, respectivamente. O TST abrange 24 Tribunais Regionais, dos quais três são compostos por estados da região Norte: Pará e Amapá (TRT8), Amazonas e Roraima (TRT11) e Rondônia e Acre (TRT14), todos sem representantes no quadro atual de ministros.

BOSQUE

CONSULTA

O município de Bujaru, no nordeste do Pará, realizou ontem consulta pública para discutir a criação da unidade de conservação municipal Engenho Bom Intento. O encontro reuniu representantes do poder público, instituições de ensino, organizações sociais e moradores para debater a proposta de criação da área protegida. A consulta pública é uma etapa obrigatória prevista na legislação ambiental brasileira e busca garantir a participação da população na definição da categoria, dos limites e formas de gestão da futura unidade de conservação.

NASCENTES

A futura unidade de conservação deverá ocupar uma área de aproximadamente sete hectares na zona rural do município, considerada estratégica para a preservação ambiental e histórica da região. O espaço abriga nascentes, igarapés, espécies da fauna e flora amazônicas, além das ruínas do antigo Engenho Bom Intento, patrimônio histórico ligado ao período colonial no Pará.

GESTÃO

A proposta conta com apoio técnico do Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade do Pará (Ideflor-Bio). Caso seja criada, a unidade terá gestão da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Bujaru, com acompanhamento de um conselho gestor formado por representantes da sociedade civil e instituições públicas.

ÓPERA

CORREDOR

O Festival de Ópera do Theatro da Paz firmou termo de cooperação com a Companhia de Ópera do Rio Grande do Sul para criação do “Corredor Norte-Sul de Ópera”, iniciativa voltada ao fortalecimento do intercâmbio entre produções operísticas brasileiras.

CIRCULAÇÃO

A intenção é ampliar a circulação de espetáculos entre diferentes regiões do País, promovendo a troca de montagens, figurinos, cenários, equipes técnicas e temporadas completas de ópera. O primeiro resultado da cooperação será a circulação da ópera “Os Heróis” para a temporada lírica do Rio Grande do Sul. A obra, composta pelo maestro paraense Meneleu Campos, estreou mundialmente nesta edição do festival e retrata conflitos políticos e familiares ambientados em Milão, em 1848.

CIDADANIA

PLANTÃO

A Secretaria de Estado de Justiça (Seju) realiza hoje, em Belém, a terceira edição do Plantão Cidadão, ação que oferece serviços gratuitos em horário noturno. O atendimento irá das 17h às 22h, na Escola Professor Paulo Freire, no bairro do Tenoné. A ideia é facilitar a vida de quem não consegue buscar atendimento durante o horário comercial. Entre os serviços oferecidos estão emissão de carteira de identidade (RG), encaminhamento para emissão gratuita de certidão de nascimento, atualização cadastral na plataforma gov.br, atendimento do Procon Pará, orientação jurídica e encaminhamento para vagas de emprego por meio do portal Emprega Brasil.

ADOÇÃO

SEMINÁRIO

Cerca de 90 crianças esperam por um novo lar no Pará e pelo menos 40 estão vivenciando o processo da adoção. Para discutir essa realidade, o Tribunal de Justiça do Pará (TJPA) promove, hoje e amanhã, o 3º Seminário de Adoção: Direito de Pertencer. O evento vai discutir os principais entraves na hora de acolher um novo membro familiar e desmistificar fatores como idade, raça e gênero, principais obstáculos para crianças e jovens em busca de uma família. No domingo (31) a 1ª Vara da Infância e Juventude faz uma caminhada, no Parque do Utinga, promovendo a adoção.

Em Poucas Linhas

► Dando início às comemorações pelos seus 40 anos, a Diretoria da Uniodonto Belém anunciou que será uma das apoiadoras da tradicional corrida do Sal. O grupo, que completa quatro décadas em outubro, se tornou um exemplo de inovação e, neste ano, fará grandes investimentos para se tornar uma marca ainda mais visível no estado.

► O deputado estadual Rogério Barra (PL) anunciou que vai acionar o Tribunal de Contas da União (TCU) para solicitar auditoria sobre despesas relacionadas às residências oficiais mantidas pelo Itamaraty no exterior. Barra também defende investigação da Procuradoria-Geral da República (PGR) caso existam indícios de improbidade administrativa, favorecimento ou desvio de finalidade no uso da estrutura pública.

► O ex-senador José Nery vai recepcionar a caravana do Psol que desembarca em Abaetetuba no próximo dia 30, organizada pela pré-candidata do partido ao governo, Araceli Lemos. Nesta 7ª edição da caravana, os debates devem girar em torno dos projetos sobre a expansão da infraestrutura portuária, o agronegócio, além dos efeitos da mineração dos municípios vizinhos.

► O Banco da Amazônia e a Secretaria de Estado de Educação (Seduc) assinaram termo de cooperação técnica para garantir que estudantes da rede estadual tenham mais acesso a exposições, ações educativas e atividades de valorização da cultura brasileira no espaço cultural do Banco.

► Nos dias 11 e 12 de junho, Belém será palco do Seminário Regional “Dignidade para a Infância”, promovido pela Associação Beneficente O Pequeno Nazareno em parceria com o Programa Socioambiental da Petrobras. O encontro reunirá especialistas, movimentos sociais e representantes de órgãos públicos para debater estratégias de proteção integral de crianças e adolescentes na Amazônia. A programação será das 9h às 17h na Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia (Sudam), com entrada gratuita.

► Tudo pronto para a apresentação do Cartaz do Círio 2026 no próximo domingo (31). Este ano a peça terá tiragem de 900 mil exemplares. A criação foi da Mendes Comunicação, agência voluntária da festividade. A fotografia oficial da imagem é de Nathalia de Lima Fonseca.