Pesquisa Meio/Ideia: Lula tem 46,5% e Flávio Bolsonaro, 41,4% no segundo turno

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aparece à frente do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) em um eventual segundo turno da eleição presidencial, conforme pesquisa Meio/Ideia divulgada nesta quinta-feira, 28. O petista alcança 46,5% das intenções de voto, contra 41,4% do primogênito de Jair Bolsonaro (PL).

A vantagem de Lula, considerando a margem de erro de 2,5 pontos percentuais para mais ou para menos, pode variar de 0,1 a 10,1 pontos percentuais. Isso significa que o cenário pode ser de 44% para Lula contra 43,9% para Flávio, ou até 49% para Lula e 38,9% para o senador.

Este resultado marca uma mudança significativa no panorama eleitoral. A rodada anterior da pesquisa, publicada em 5 de maio, registrava um empate técnico entre os dois pré-candidatos: Flávio tinha 45,3% das intenções de voto, enquanto Lula possuía 44,7%.

Queda de Flávio Bolsonaro e outros cenários

Em menos de um mês, o pré-candidato do PL perdeu 3,9 pontos percentuais. Essa queda ocorre em meio ao desgaste gerado pela divulgação de um áudio, no qual Flávio pede dinheiro a um banqueiro para financiar um filme sobre seu pai, Jair Bolsonaro.

Lula também demonstra superioridade sobre os demais pré-candidatos em cenários de segundo turno. Em disputa contra Ronaldo Caiado (PSD), o petista registra 46% contra 40% do ex-governador de Goiás. Brancos e nulos somam 7%, mesmo percentual de indecisos.

Nos demais confrontos simulados, Lula mantém a liderança: 46% a 37% contra Romeu Zema (Novo); 46% a 31% contra Renan Santos (Missão); e 46% a 26% contra o ex-ministro do STF Joaquim Barbosa (DC).

Resultados do primeiro turno

A pesquisa Meio/Ideia também testou cenários para o primeiro turno. Contudo, os resultados apresentados não são comparáveis às rodadas anteriores do levantamento. A inclusão dos deputados federais Aécio Neves (PSDB) e Joaquim Barbosa alterou a lista de pré-candidatos.

Dessa forma, não é possível estabelecer conclusões sobre variações no desempenho de Flávio Bolsonaro ou de qualquer outro nome que foi testado individualmente nesta etapa.

No cenário de primeiro turno, Lula lidera com 38,5% das intenções de voto, enquanto Flávio Bolsonaro aparece com 31,5%. Ronaldo Caiado obtém 5,5%, seguido por Romeu Zema com 2,4% e Renan Santos com 2,1%.

Eleitores indecisos representam 10,5%, e os que afirmaram votar em branco, nulo ou em ninguém somam 5,1%. Outros candidatos, cujo desempenho individual não foi detalhado, totalizam 4,4%. A lista completa inclui Augusto Cury (Avante), Cabo Daciolo (Mobiliza), Edmilson Costa (PCB), Hert Diaz (PSTU), Rui Costa Pimenta (PCO) e Samara Martins (UP).

Cenários com outros nomes da direita

O levantamento ainda simulou a substituição de Flávio Bolsonaro por outros nomes da direita. A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) marcou 29,6% das intenções de voto contra 38% de Lula. Já a senadora Tereza Cristina (PP-MS) registrou 15,9% contra 38,1% do atual presidente.

Metodologia da pesquisa

A pesquisa Meio/Ideia entrevistou por telefone 1.500 eleitores com 16 anos ou mais. As entrevistas foram realizadas entre os dias 23 e 27 de maio. A margem de erro do levantamento é de 2,5 pontos percentuais para mais ou para menos, com um nível de confiança de 95%. O estudo foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo BR-02918/2026.