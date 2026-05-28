Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

Pesquisa Meio/Ideia: Lula tem 46,5% e Flávio Bolsonaro, 41,4% no segundo turno

A rodada anterior da pesquisa, divulgada no dia 5 de maio, apontava empate técnico: Flávio tinha 45,3% das intenções de voto contra 44,7% de Lula

Estadão Conteúdo
fonte

Flávio Bolsonaro e Lula (Foto: Carlos Moura/Agência Senado | Ricardo Stuckert / PR)

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aparece à frente do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) em um eventual segundo turno da eleição presidencial, conforme pesquisa Meio/Ideia divulgada nesta quinta-feira, 28. O petista alcança 46,5% das intenções de voto, contra 41,4% do primogênito de Jair Bolsonaro (PL).

A vantagem de Lula, considerando a margem de erro de 2,5 pontos percentuais para mais ou para menos, pode variar de 0,1 a 10,1 pontos percentuais. Isso significa que o cenário pode ser de 44% para Lula contra 43,9% para Flávio, ou até 49% para Lula e 38,9% para o senador.

Este resultado marca uma mudança significativa no panorama eleitoral. A rodada anterior da pesquisa, publicada em 5 de maio, registrava um empate técnico entre os dois pré-candidatos: Flávio tinha 45,3% das intenções de voto, enquanto Lula possuía 44,7%.

Queda de Flávio Bolsonaro e outros cenários

Em menos de um mês, o pré-candidato do PL perdeu 3,9 pontos percentuais. Essa queda ocorre em meio ao desgaste gerado pela divulgação de um áudio, no qual Flávio pede dinheiro a um banqueiro para financiar um filme sobre seu pai, Jair Bolsonaro.

Lula também demonstra superioridade sobre os demais pré-candidatos em cenários de segundo turno. Em disputa contra Ronaldo Caiado (PSD), o petista registra 46% contra 40% do ex-governador de Goiás. Brancos e nulos somam 7%, mesmo percentual de indecisos.

Nos demais confrontos simulados, Lula mantém a liderança: 46% a 37% contra Romeu Zema (Novo); 46% a 31% contra Renan Santos (Missão); e 46% a 26% contra o ex-ministro do STF Joaquim Barbosa (DC).

Resultados do primeiro turno

A pesquisa Meio/Ideia também testou cenários para o primeiro turno. Contudo, os resultados apresentados não são comparáveis às rodadas anteriores do levantamento. A inclusão dos deputados federais Aécio Neves (PSDB) e Joaquim Barbosa alterou a lista de pré-candidatos.

Dessa forma, não é possível estabelecer conclusões sobre variações no desempenho de Flávio Bolsonaro ou de qualquer outro nome que foi testado individualmente nesta etapa.

No cenário de primeiro turno, Lula lidera com 38,5% das intenções de voto, enquanto Flávio Bolsonaro aparece com 31,5%. Ronaldo Caiado obtém 5,5%, seguido por Romeu Zema com 2,4% e Renan Santos com 2,1%.

Eleitores indecisos representam 10,5%, e os que afirmaram votar em branco, nulo ou em ninguém somam 5,1%. Outros candidatos, cujo desempenho individual não foi detalhado, totalizam 4,4%. A lista completa inclui Augusto Cury (Avante), Cabo Daciolo (Mobiliza), Edmilson Costa (PCB), Hert Diaz (PSTU), Rui Costa Pimenta (PCO) e Samara Martins (UP).

Cenários com outros nomes da direita

O levantamento ainda simulou a substituição de Flávio Bolsonaro por outros nomes da direita. A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) marcou 29,6% das intenções de voto contra 38% de Lula. Já a senadora Tereza Cristina (PP-MS) registrou 15,9% contra 38,1% do atual presidente.

Metodologia da pesquisa

A pesquisa Meio/Ideia entrevistou por telefone 1.500 eleitores com 16 anos ou mais. As entrevistas foram realizadas entre os dias 23 e 27 de maio. A margem de erro do levantamento é de 2,5 pontos percentuais para mais ou para menos, com um nível de confiança de 95%. O estudo foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo BR-02918/2026.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

ELEIÇÕES 2026

PRESIDÊNCIA

PESQUISA

MEIO/IDEIA
Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

Votação

Fim da escala 6x1 é aprovado na Câmara; veja como votaram os deputados do Pará

PEC segue para análise no Senado

28.05.26 9h31

POLÍTICA

Pesquisa Meio/Ideia: Lula tem 46,5% e Flávio Bolsonaro, 41,4% no segundo turno

A rodada anterior da pesquisa, divulgada no dia 5 de maio, apontava empate técnico: Flávio tinha 45,3% das intenções de voto contra 44,7% de Lula

28.05.26 8h52

POLÍTICA

Cláudio Castro agradeceu Vorcaro após jantar de R$ 66 mil em Nova York: 'experiência incrível'

As conversas entre os dois foram obtidas pela Polícia Federal no telefone celular do dono do Banco Master

28.05.26 7h47

Política

Comissão do Senado aprova uso de fundos constitucionais para pesquisa e inovação

Proposta de lei segue para a Comissão de Desenvolvimento Regional, se aprovada, vai à Câmara

27.05.26 21h30

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

Política

Barcarena anuncia concurso com 1.283 vagas para Educação com salários de até R$ 5.130

Inscrições são exclusivamente online e a banca organizadora será o Instituto de Desenvolvimento Social Ágata

26.05.26 19h12

PROJETO DA CÂMARA

Deputados federais do Pará defendem redução da Flona do Jamanxim aprovada pela Câmara

Projeto aprovado integra pacote ruralista, reduz área de proteção ambiental no sudoeste do Pará e divide debate entre preservação e regularização fundiária

24.05.26 7h30

POLÍTICA

Flávio Bolsonaro adia vinda a Belém após agenda nos EUA, afirma PL Pará

A mudança foi confirmada pelo deputado federal Éder Mauro e pelo deputado estadual Rogério Barra, que atribuíram o adiamento a um compromisso internacional do parlamentar nos Estados Unidos

21.05.26 15h27

clima de tensão

Vereador do PL chama professores de “vagabundos” durante votação de reajuste salarial

Confusão tomou conta do plenário após falas ofensivas direcionadas a profissionais da educação em greve

17.05.26 12h53

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda