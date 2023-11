Fenaj alerta para decisão do STF sobre declarações de entrevistados: 'atenção redobrada'

A presidente da Federação Nacional dos Jornalistas (Fenaj), Samira de Castro, frisou a necessidade de "atenção redobrada", nas palavras dela, sobre as entrevistas ao vivo. A observação da jornalista refere-se à decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), que fixou uma tese, nesta quarta-feira (29), com critérios que podem responsabilizar veículos de imprensa por declarações de entrevistados imputando falsamente crimes a terceiros.

Para a titular da Fenaj, "a tese traz um grau de responsabilização minimamente condizente com as nossas preocupações de resguardo da liberdade de imprensa e de expressão", disse ela. Ela destacou que os veículos vão precisar de "atenção redobrada" durante as entrevistas ao vivo, quando é mais difícil fazer uma checagem das declarações do entrevistado.

"Esse dever de cuidado que o ministro (Alexandre de Moraes) cita na tese é na verdade o fato de você ouvir o outro lado, dar espaço para o contraditório na medida em que o seu entrevistado impute o que posteriormente for chamado de falso crime, calúnia, injúria e difamação, enfatizou Samira de Castro.