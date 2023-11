Ex-presidente Bolsonaro ganha prêmio na Mega-Sena após participar de bolão, afirma colunista

O ex-presidente Jair Bolsonaro, que já admitiu apostar em jogos na loteria, ganhou um prêmio após participar de um bolão e acertar quatro números da última Mega-Sena. As informações foram divulgadas pelo colunista Paulo Cappelli, do portal Metrópoles. Segundo o jornalista, o bolão foi organizado por funcionários do Partido Liberal (PL), em Brasília, e o resultado foi divulgado no sábado (11) pela Caixa Econômica Federal.

O grupo ganhou aproximadamente R$ 6 mil, valor que será usado em nova aposta na Mega-Sena da virada 2023, cujo prêmio estimado é de R$ 550 milhões, o maior valor da história do concurso.

O prêmio máximo do sorteio do último sábado era R$ 37 milhões, mas não houve ganhadores.

Em agosto deste ano, Bolsonaro afirmou ter apostado R$ 14 mil na Mega-Sena, mas ganhou apenas R$ 2.100 desde o início do ano. As declarações foram dadas depois que seu sigilo bancário veio a público na CPMI do 8 de janeiro. Na ocasião, ele recebeu que ganhou duas vezes as quadras.

A CNN teve acesso aos bilhetes premiados. Segundo a emissora, no primeiro, o ex-presidente ganhou R$ 1.224,32. No segundo, ele faturou R$ 916,62.