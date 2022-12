Embaixador Mauro Vieira vai comandar o Itamaraty no governo Lula

O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) confirmou nesta sexta-feira (9), durante entrevista coletiva, o nome do embaixador Mauro Vieira para comandar o Ministério das Relações Exteriores. Ele já esteve à frente do Itamaraty no governo Dilma Rousseff, entre 2015 e 2016.

Dos cinco ministros anunciados nesta sexta, Mauro Vieira era o único ausente na coletiva. Lula explicou que ele estava na Croácia, onde é embaixador do Brasil.

O novo nome do Itamaraty já comandou também as embaixadas na Argentina e nos Estados Unidos e foi representante permanente do Brasil na Organização das Nações Unidas (ONU).