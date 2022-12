Ex-ministro do TCU, José Múcio é anunciado por Lula no Ministério da Defesa

O Ministério da Defesa, que exerce a direção superior das Forças Armadas (Marinha Exército e Aeronáutica), voltará a ser comandado por um civil. Na manhã desta sexta-feira (9), durante entrevista coletiva, o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva confirmou o nome de José Múcio Monteiro para comandar o órgão.

VEJA MAIS

“Quando se monta um governo, você olha o conjunto da sociedade brasileira. Os companheiros que foram anunciados hoje são pessoas que estão aptas para exercer a função. Teremos outros ministérios, com mulheres, negros e negras, indígenas. Teremos um governo com a cara do Brasil”, escreveu Lula em suas redes sociais.

Múcio tem 74 anos, é ex-deputado federal por Pernambuco, foi ministro das Relações Institucionais de 2007 a 2009 e ministro do Tribunal de Contas da União de 2009 a 2021.

Desde 2018, ainda no governo de Michel Temer (MDB), o titular do Ministério da Defesa é um general do Exército.