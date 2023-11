Eleições 2024: Pesquisa aponta Éder Mauro à frente de Edmilson na disputa à Prefeitura de Belém

O Instituto Paraná Pesquisas divulgou, nesta terça-feira (7), uma pesquisa de opinião pública realizada em Belém sobre a situação eleitoral para as eleições municipais 2024 e avaliações sobre as administrações municipal, estadual e federal. Conforme o levantamento, o deputado federal Éder Mauro (PL) saiu à frente do atual prefeito Edmilson Rodrigues (PSOL) na disputa à prefeitura da capital paraense.

Na pesquisa estimulada (em que uma lista de nomes é passada para os entrevistados escolherem algumas das alternativas), o político do PL aparece com 24% da preferência do eleitoral, enquanto o psolista fica em segundo lugar, com 16,6%. Em terceiro, com 9,6% das intenções de voto, aparece Everaldo Eguchi, que ficou em segundo lugar nas eleições 2020. Eguchi é seguido dos deputados estaduais Thiago Araújo (Cidadania) e Zeca Pirão (MDB), ambos citados por 9,1% dos entrevistados.

Veja o resultado da pesquisa estimulada

Éder Mauro (PL): 24%

Edmilson Rodrigues (PSOL): 16,6%.

Delegado Eguchi: 9,6%

Thiago Araújo (Cidadania): 9,1%

Zeca Pirão (MDB): 9,1%

Senador Beto Faro (PT): 6,5%

Deputado estadual Igor Normando (Podemos): 6,5%

Nenhum / Branco / Nulo: 13,3%

Não sabe / não respondeu: 5,2%

Na pesquisa espontânea, quando a pergunta é feita aos entrevistados sem a apresentação de alternativas para resposta, Edmilson teve 6,9% das intenções de voto, seguido de Eder Mauro, com 2,6%. Foram citados ainda pelos eleitores Deputado Eguchi (1%), Zeca Pirão (0,9%), Beto Faro (0,2%), Igor Normando (0,2%), Thiago Araújo (0,2%), Alessandra Haber (0,1%) e outros nomes (0,7%). Além disso, 78,8% dos entrevistados não souberam ou não responderam e 8,3% responderam que não votam ninguém, votam branco ou nulo.

Segundo o Instituto, foram consultados 812 eleitores, com 16 anos ou mais, entre os dias 02 e 06 de novembro de 2023, sendo auditadas, no mínimo, 20,0% das entrevistas. Tal amostra representativa do município de Belém atinge um grau de confiança de 95,0% para uma margem estimada de erro de aproximadamente 3,5 pontos percentuais para os resultados gerais. A Paraná Pesquisas está registrada no Conselho Regional de Estatística da 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª e 7ª Região sob o nº 3122/23.

