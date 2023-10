Frente Nacional de Prefeitos propõe emendas à Reforma Tributária para evitar prejuízos aos município

A Frente Nacional de Prefeitos propôs emendas ao texto da Reforma Tributária para não haver prejuízos aos municípios. A notícia foi dada pelo prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, vice-presidente da entidade, na noite desta segunda-feira (2).

Edmilson Rodrigues usou a rede social Instagram e marcou nos comentários os três senadores paraenses Jader Barbalho, Zequinha Marinho e Beto Faro, com o seguinte pedido: “peço aos senadores paraenses que olhem com carinho para as emendas propostas pela Frente. Estamos juntos!”.

No mesmo post no Instagram, Edmilson gravou um vídeo em que informa que em recente reunião a Frente Nacional de Prefeitos apresentou emendas à Reforma Tributária que favorecem, segundo ele, mais de 70% da população brasileira que vive nas cidades com mais de 80 mil habitantes.

"É pela importância dessas emendas que eu gostaria de, forma respeitosa e fraterna, de pedir aos senadores paraenses, atenção e carinho para com as emendas da Frente Nacional, entre outros elementos, evitar perda do ISS e evitar perdas do ICMS, transformados em um novo imposto”, diz o gestor de Belém e vice-presidente da Frente.

Edmilson argumenta, ainda, que há avanços no texto da Reforma Tributária que agora segue para o Senado, mas há também retrocessos considerando a capacidade financeira dos Municípios, sobretudo os mais populosos, acima de 80 mil habitantes, diz ele.

"Há avanços do primeiro turno que garantem 85% compatível com a população de cada município, mas há propostas de mudanças que trariam prejuízos muito drásticos aos municípios maiores do país, representados pela Frente Nacional de Prefeitos. Agradeço, na condição de vice-presidente Norte da Frente, aos senadores paraenses, porque essa é uma bandeira que está acima dos partidos. Ela representa os interesses dos municípios brasileiros, e dos municípios paraenses, em particular”, destaca o prefeito de Belém na gravação postada nesta noite de segunda-feira.

A Reforma Tributária (PEC 45/2019) passou por diversas alterações até a aprovação na Câmara dos Deputados, em julho deste ano. Agora, ela precisa ser aprovada no Senado.