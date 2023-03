Prefeitura de Belém busca recursos em Brasília para obras e tem reunião com ministra da saúde

O prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, está em Brasília para diversas agendas oficiais envolvendo o governo federal. Na tarde desta segunda-feira (06), o gestor municipal esteve reunido com a Frente Nacional dos Prefeitos (FNP) e a ministra da saúde, Nísia Trindade, para tratar da participação da gestora na 84° Reunião Geral da FNP, que será realizada nos dias 13 e 14 de março. Além disso, a busca por recursos para diversos projetos estruturantes e prioritários para a cidade também faz parte do foco dos encontros, que estão previstos para ocorrer até a quarta-feira (08).

Entre os assuntos que serão debatidos por Nísia no encontro da FNP e que foram discutidos na reunião com os prefeitos, está a regulamentação do piso salarial dos profissionais da saúde, o objetivo de os municípios zerarem a fila do Sistema Único de Saúde (SUS); o subfinanciamento dos hospitais filantrópicos e a implementação da telemedicina em todos os municípios. A participação na criação da Medida Provisória (MP), que visa definir repasses para o pagamento no período de 2023 a 2027, está sendo pleiteada pela FNP na qual Edmilson faz parte.

Edmilson tem encontro com Lula

Edmilson, junto com a FNP, convidou o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, para participar da 84ª Reunião Geral da entidade, que acontecerá na próxima semana. Nas redes sociais, o chefe do executivo agradeceu. “Agradeço o convite. Trabalharemos com prefeitos e governadores para o desenvolvimento de todas as regiões”.

Ida a Brasília busca recursos para obras em Belém

Diversos projetos estruturantes e prioritários para a capital foram apresentados nas reuniões que o prefeito de Belém participou em Brasília. O foco foi garantir recursos do governo federal para esses investimentos. O Parque Urbano São Joaquim, Mercado de São Brás, Projeto Parque Verequete, programas de ações de saúde, ampliação e cobertura do Programa Estratégia Saúde da Família foram discutidos.

“Eu vim apresentar projetos e buscar recursos para obras necessárias, como o Parque Urbano São Joaquim, que será uma grande área verde e com rio preservado em grande extensão da cidade, atravessando e beneficiando vários bairros, como Sacramenta, Barreiro e Telégrafo. E o Mercado de São Brás que é uma obra em área de grande fluxo na cidade e abrigará vários empreendimentos comerciais, preservando os feirantes locais”, destacou Edmilson.

Preparação para a COP-30 é citada

Outra pauta levada para Brasília é a escolha de Belém para receber a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas em 2025 (COP 30), caso o Brasil seja escolhido para sediar o evento. “Vamos aproveitar esse momento de mais atenção para a Amazônia para fazer mais uma vez a defesa dos povos que vivem em Belém e ilhas, e fazer com que os projetos desenvolvidos para a COP-30 deixem um legado de obras e serviços de qualidade para garantir mais dignidade à população”, frisou o prefeito.

Edmilson deverá ter outra reunião com Lula nos próximos dias

O prefeito de Belém se reunirá com o presidente Lula e com os ministros da Saúde, Nísia Trindade, e da Educação,Camilo Santana, com o secretário de Relações Institucionais da Presidência da República, Alexandre Padilha, e também com Alexandre Pacheco, presidente do Senado Federal e Gilmar Mendes, ministro do Supremo Tribunal Federal.