Prefeitura de Belém garante empréstimo de R$ 200 milhões para obras de infraestrutura

A Prefeitura de Belém garantiu um empréstimo de R$ 200 milhões junto ao Banco do Brasil. Em reunião realizada nesta sexta-feira (3), no Gabinete Municipal, as partes discutiram o contrato que deverá ser assinado até o mês de abril.

O prefeito Edmilson Rodrigues recebeu o ofício do superintendente comercial do Banco do Brasil/Setor Norte, Diogo Prim, com as garantias do banco para o empréstimo. Segundo o gestor municipal, os recursos serão destinados a diversas obras de infraestrutura na capital paraense e serão disponibilizados integralmente em 2023.

O pedido de empréstimo foi feito há dois anos e o prefeito comemorou a boa notícia. “Há dois anos nós pedimos o empréstimo ao Banco do Brasil e, somente agora, temos a boa notícia de que será viabilizada a liberação dos recursos para investirmos em grandes projetos urbanos de Belém. Teremos mais recursos para investir na qualidade de vida da nossa gente”, diz Edmilson Rodrigues.

Além do prefeito, participaram da reunião o titular da Secretaria de Coordenação Geral de Planejamento e Gestão (Segep), Claudio Puty, os gerentes de relacionamento e de negócios do Banco do Brasil, Fábio Soares e João Valadares, respectivamente.