Com R$ 30 milhões do Estado, Belém vai priorizar compra de insumos e pagamentos de contratos

O governador Helder Barbalho e o prefeito Edmilson Rodrigues, participaram na tarde desta quinta-feira (23), no salão de atos do Palácio de Governo, da solenidade de assinatura do Termo de Cooperação, entre Governo do Pará e Prefeitura de Belém, para a liberação de R$ 30 milhões que ser usado na melhoria da assistência e do atendimento em Saúde na capital paraense. O recurso financeiro será liberado em três parcelas - cada uma no valor de R$ 10 milhões - mediante demanda da prefeitura.

De acordo com o chefe do Executivo Estadual, a contribuição, destinada por meio da Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa), atende a um pedido do prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, para viabilizar ações que aprimorem a assistência e o atendimento de saúde da cidade. Antes da assinatura do termo, o titular da Secretaria Municipal de Saúde (Sesma), Pedro Anaisse, informou que o recurso será utilizado na compra de insumos e pagamentos de contratos.

“Esse recurso vai ser utilizado para despesas de custeio da secretaria, que visa principalmente amenizar essa dificuldade do ponto de vista da disponibilidade orçamentária e financeira que o município está passando dentro da Saúde. Então a gente visa com com esses recursos reduzir as pendências de pagamento com nossos prestadores e a aquisição de suprimentos, e com isso a gente com certeza vai conseguir fazer uma programação mais célere e tentando com isso deixar a situação menos crítica”, comentou Pedro Anaisse.