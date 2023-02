Helder anuncia a liberação de R$ 30 milhões para a saúde de Belém; vídeo

HABITAÇÃO

Minha Casa Minha Vida: mais de 2 mil casas em Belém devem ser entregues até final de 2024

Com retomada do Minha Casa Minha Vida oficializada nesta terça-feira (14), Prefeitura de Belém tem expectativa de avançar com obras atrasadas, além de receber novos projetos para famílias em déficit habitacional