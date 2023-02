Conselho de Medicina denuncia falta de remédios básicos no PSM da 14: 'É um caos, é calamitoso'

O Hospital Pronto-Socorro Municipal Mário Pinotti (o HPSM da 14 de Março) passou por uma vistoria do Conselho Regional de Medicina do Estado do Pará (CRM) na manhã desta terça-feira, 14. Em entrevista no local, logo após a fiscalização, a presidente do CRM, Tereza Cristina de Brito Azevedo, destaca que a unidade de saúde está um "caos" e aponta problemas graves, como a falta de insumos e medicamentos básicos além do atraso no pagamento de funcionários.

De acordo com Tereza, o pronto-socorro está lotado, ainda que pessoas lá dentro tenham afirmado que, nesta manhã, o movimento era considerado 'tranquilo'. A presidente do CRM descreve a situação como calamitosa, uma vez que, em comparação a uma vistoria feita no ano anterior, ela percebe graves pioras, entre elas, a falta de medicações básicas, inclusive para dor:

"Não tem tramal. No caso da dor, eles estão só usando morfina e paracetamol. Então isso é muito grave. Não temos insumos, não temos medicamento, não tem analgésico. São r emédios básicos: dipirona, antibiótico, Ceftraxona, Cefeni, mterial de curativo... A situação é pior ainda, que estamos no Carnaval, quando aumenta o número de acidentes e o nosso pronto-socorro não tem estrutura nenhuma pra atender a nossa população", avalia.

Além da falta de imunos necessários para o tratamento direto de pacientes, o CRM também confirmou outra queixa que já vinha sendo comum dos usuários da unidade de saúde: a falta de segurança e higiene:

"Não tem vigilância, porque também está com pagamento em atraso. Não tem a limpeza, porque a parte de higienização também está com salário em atraso. Todos os funcionários estão trabalhando em estado de estresse total, por causa disso. Então é isso que está acontecendo aqui", afirma.

Além da presidência do CRM, também foram convidados para a fiscalização desta terça a juíza do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA), Kátia Parente Sena; a Procuradora da República, Manoela Lopes Lamenha Lins Cavalcante, e a Promotora de Justiça, Elaine Castelo Branco, acompanhada da técnica do MPE, Ana Helfer. O CRM justificou a vistoria como "necessária pela situação em que se encontra o PSM da 14".

Reportagem tenta contato com a Prefeitura de Belém para saber como a Sesma busca resolver a falta de medicamentos e os outros problemas identificados pelo CRM após a fiscalização.