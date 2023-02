Belém garante R$ 100 milhões para obras de drenagem e recuperação asfáltica

O prefeito Edmilson Rodrigues anunciou, na tarde desta terça-feira (28), que a Prefeitura de Belém garantiu, junto à Caixa Econômica Federal, o empréstimo de R$ 100​​ milhões que serão empregados nas obras de drenagem e recuperação asfáltica da cidade, dentro do programa ‘Tá Selado’. O anúncio foi feito durante reunião entre o chefe do Executivo municipal e o secretário de Gestão do Planejamento de Belém, Cláudio Puty.

“A boa notícia é que o secretário Puty, que está fazendo as tratativas junto à Caixa Econômica Federal e ao Governo Federal, acaba de trazer é de que nós teremos, em breve, a liberação dos recursos que emprestamos da Caixa Econômica Federal. Uma operação de crédito que vai nos dar cem milhões de reais, para investir nas obras aprovadas pelo ‘Tá Selado’”, declarou Edmilson Rodrigues.

“Algumas praças foram inauguradas, reformas de escolas também, reformas de unidade de saúde... há outras obras a serem feitas em várias áreas. Mas, neste momento, a mais importante tarefa é visitar as áreas que receberão as obras de drenagem e pavimentação aprovadas nas assembleias do ‘Tá Selado’”, adiantou em um vídeo publicado nas redes sociais.