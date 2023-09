Concursados da Semec e da Semad acusam Edmilson Rodrigues de não cumprir convocatória para concursos

579 novos servidores, que passaram nos concursos da Secretaria Municipal de Educação de Belém (Semec) e da Secretaria Municipal de Administração (Semad), acusam Edmilson Rodrigues (Psol-PA) de disseminar fake news sobre as convocações dos profissionais (128 da Semec e 451 da Semad). Desde o início de junho, o prefeito de Belém anunciou a convocatória dos concursados dos dois certames, mas até agora ninguém foi chamado.

No concurso 002/2020, da Secretaria Municipal de Educação de Belém (Semec), a convocatória foi garantida pelo prefeito durante vídeo publicado em suas redes sociais no início de junho. Edmilson chegou a dar boas vindas para os 128 concursados, última leva da lista de 676 aprovados no concurso realizado ainda na gestão anterior, chamando a educação de “nave para o futuro”.

“A boa notícia é que a prefeitura chamará 96 novos professores e 32 educadores, pedagogos, técnicos em educação, o que demonstra nossa compromisso com a educação, verdadeira nave do futuro. Então conto com apoio dos novos servidores e de todos os demais que vem colaborando para que Belém seja uma cidade educada e alfabetizada. Estamos juntos pela educação de Belém”, disse Edmilson na época.

“Essa chamada que saiu nas redes sociais fez a gente se empolgar, pois estávamos a espera há anos. Foi a primeira vez que ele apareceu em vídeo se comprometendo. Deu as boas vindas e tudo, mas depois paralisaram o processo após reunião sobre orçamento entre Semec e Segep. Mas eles não confirmam nada disso pra gente, dizem apenas que quando tiver orçamento chamam. Mas tem orçameto, Semec tem o maior do município, R$ 712 milhões em 2023. Ficou feio pra ele, ainda mais como socialista”, diz Fabrício Leite, professor da área de Inglês que está na lista dos 128 que seriam chamados em julho.

O Ministério Público do Pará (MPPA) entrou com um ofício no dia 24 de julho deste ano, requisitando uma série de explicações ao prefeito de Belém sobre as convocações do concurso Semec. O MPPA chegou a dar o prazo de dez dias para a prefeitura informar a relação de todos os servidores e técnicos que serão chamados, informações sobre o Censo da Semec, além de cumprir a convocação anunciada.

Semad

Um mês após anunciar convocação de aprovados da Semec, Edmilson garantiu chamada de aprovados da Semad. Ninguém foi chamado até agora. (Reprodução Instagram Edmilson Rodrigues)

No certame da Secretaria Municipal de Administração, a ilusão provocada nos aprovados teve um impacto mais profundo. Um mês após anunciar a convocação dos 128 servidores da Semec, Edmilson Rodrigues também voltou a usar suas redes sociais para garantir a convocação progressiva dos 451 aprovados no concurso 01/2020 promovido pela Semad. Na publicação, o prefeito anuncia o início das chamadas para o final de julho. Até o momento, ninguém foi chamado.

“Além de você estudar o ano inteiro, conseguir passar e não ser chamado, tem todo o agravante do anúncio fake da prefeitura. Deixou todo mundo iludido, comemorando a chamada, e passados mais de um mês nada. A gente se sente idiota”, diz um dos aprovados, que prefere não ser identificado nesta reportagem.

A reportagem de O Liberal entrou em contato a Prefeitura de Belém, questionando sobre os anúncios de convocação dos dois concursos. A prefeitura admitiu que convocou todos os servidores da Semec e da Semad, mas atribuiu a mudança de postura após verificar sua “disponibilidade orçamentário-financeira”. Especificamente sobre o edital da Semad, a prefeitura de Belém afirmou que o edital continua em vigor e tem validade de dois anos, prorrogáveis por mais dois.

- Concurso Semec realizado em 2020: 676 aprovados

Primeira chamada feita em maio de 2022: 404 convocados

Segunda chamada feita em dezembro de 2022: 120 convocados

Em junho deste ano, Edmilson Rodrigues anuncia a chamada de mais 128 pessoas. Nenhum foi chamado até o momento.

- Concurso Semad realizado em 2020: 451 aprovados

Em julho, Edmilson Rodrigues anuncia convocação.

Ninguém foi chamado até agora.