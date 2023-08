Fala da deputada do PSOL Sâmia Bomfim sobre gestão do prefeito Edmilson viraliza nas redes; vídeo

A gestão de Edmilson Rodrigues, em Belém, foi alvo de críticas dentro do Psol, partido do prefeito da capital paraense. Durante plenária da legenda em São Paulo, no último sábado (19), a colega de partido do prefeito, a deputada federal Sâmia Bomfim (Psol/SP), reiterou que o gestor da capital paraense tem uma das piores avaliações do país.

O Psol está no período de realização de plenárias preparatórias para os congressos estadual e nacional, que serão responsáveis por definir o quadro de representantes da legenda para as Eleições 2024, quando os eleitores brasileiros vão voltar às urnas para escolher prefeitos e vereadores nos 5.568 municípios brasileiros.

VEJA MAIS

Durante a plenária, em São Paulo, Sâmia Bomfim foi ao microfone defender a candidatura de Guilherme Boulos para a prefeitura da capital paulistana. Nesse momento, ela criticou a gestão de Edmilson em Belém, que segue no terceiro ano do mandato.

"Mas, não nos esqueçamos, o Psol já administra uma prefeitura no país, que é prefeitura de Belém. E, honestamente, quero que o Boulos faça uma prefeitura como a de Luiza Erundina, (governou a capital paulista entre 1989 e 1992), que aliás hoje está junto com a oposição (dentro do partido), ela não está mais com a direção do partido no processo sobretudo aqui em São Paulo, por críticas que ela explícita publicamente, por isso, ela está com a oposição”, afirmou a deputada em São Paulo.

Ela acrescentou, ainda: “tem de ser uma prefeitura como a de Luiza Erundina, que organiza a base, aposta em medidas radicais e estruturais e não como a do Edmilson, que, infelizmente, é um dos prefeitos com uma das piores avaliações do País”, destacou Sâmia na plenária.

O vídeo foi gravado no último sábado, durante uma plenária regional do congresso do PSOL em Sapopemba, bairro da zona leste de São Paulo. Segundo o assessor de Sâmia, a declaração foi dada a um grupo de filiados no contexto do processo de eleição interna do partido, em que as correntes estão disputando, cada uma, com sua chapa.

Notas de Sâmia Bomfim sobre o assunto

“Lamento o vazamento desse vídeo, sua descontextualização e, principalmente, a instrumentalização para atacar o Psol e o companheiro Edmilson. A gravação em questão se trata de uma intervenção no 8º Congresso Nacional do PSOL, em uma plenária que ocorreu em São Paulo. É, portanto, parte de uma discussão interna, dos debates que ocorrem nos processos de nossa democracia partidária, feita sempre com respeito entre companheiros para orientar as ações do partido”.

Presidente do Psol, Juliano Medeiros também divulgou nota sobre o ocorrido

"A posição da deputada Sâmia Bombim não reflete a posição da Direção Nacional do Psol. Os avanços promovidos pela prefeitura de Belém na gestão do prefeito Edmilson Rodrigues são uma referência para nosso partido. Suas políticas de alfabetização, valorização do magistério, participação social, urbanização, crédito aos mais pobres, combate à violência contra as mulheres, dentre muitas outras, orgulham o PSOL”.