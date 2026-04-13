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Política

Eduardo Bolsonaro tem interrogatório marcado no STF nesta terça-feira

Ele é réu por coação do Judiciário no período que antecedeu o julgamento da trama golpista, no qual seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, foi condenado

Estadão Conteúdo

O Supremo Tribunal Federal (STF) agendou para esta terça-feira, 14, às 14h, o interrogatório por videoconferência do ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP). O depoimento faz parte da fase de instrução da ação penal em que ele é réu por coação do Judiciário no período que antecedeu o julgamento da trama golpista, no qual seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, foi condenado.

O Estadão tenta contato com o ex-deputado. O espaço segue aberto.

Na fase de instrução de um processo penal, a defesa precisa apresentar provas e indicar testemunhas que possam confrontar a denúncia apresentada pela acusação. A presença do réu não é obrigatória no interrogatório, considerado um ato de defesa, assim como sua ausência não é penalizada. Eduardo não indicou advogado e tem a defesa realizada pela Defensoria Pública da União (DPU).

Conforme denúncia da Procuradoria-Geral da República (PGR), Eduardo é acusado de tentar beneficiar o ex-presidente e articular medidas contra o Brasil nos Estados Unidos, como a imposição de tarifas ao País e retaliações a autoridades.

Eduardo Bolsonaro vive nos EUA desde o ano passado e perdeu o mandato por excesso de faltas nas sessões deliberativas da Câmara dos Deputados. Como não foi localizado para receber a notificação do processo pessoalmente, ele foi citado por edital, comunicado da ação penal por meio de uma publicação oficial.

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Palavras-chave

TRAMA GOLPISTA/EDUARDO BOLSONARO/INTERROGATÓRIO/VIDEOCONFERÊNCIA
Política
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