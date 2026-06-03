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Política

STF marca julgamento de Eduardo Bolsonaro por coação no curso do processo para 16/6

Acusações da PGR incluem tentativa de coagir Justiça dos EUA e obstrução de processo. Alexandre de Moraes é relator

Estadão Conteúdo

O Supremo Tribunal Federal (STF) agendou para 16 de junho o julgamento do ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP).

O ministro Flávio Dino, presidente da Primeira Turma, marcou a data para analisar as acusações de coação no curso do processo e obstrução à Justiça contra o parlamentar.

O processo, que tem o ministro Alexandre de Moraes como relator, foi liberado para julgamento na tarde desta quarta-feira, 03.

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Eduardo Bolsonaro se tornou réu após denúncia da PGR

Eduardo Bolsonaro foi tornado réu, após denúncia da Procuradoria-Geral da República (PGR).

A acusação se baseia na suposta tentativa de atuar junto a autoridades dos Estados Unidos, com o intuito de coagir a Justiça no julgamento da trama golpista.

Nesta trama, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), pai de Eduardo Bolsonaro, foi condenado.

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Palavras-chave

TRAMA GOLPISTA/EDUARDO BOLSONARO/STF/JULGAMENTO/COAÇÃO/DATA
Política
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