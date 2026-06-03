STF marca julgamento de Eduardo Bolsonaro por coação no curso do processo para 16/6

O Supremo Tribunal Federal (STF) agendou para 16 de junho o julgamento do ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP).

O ministro Flávio Dino, presidente da Primeira Turma, marcou a data para analisar as acusações de coação no curso do processo e obstrução à Justiça contra o parlamentar.

O processo, que tem o ministro Alexandre de Moraes como relator, foi liberado para julgamento na tarde desta quarta-feira, 03.

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