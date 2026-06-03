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Política

Aécio se reúne com Joaquim Barbosa e diz avaliar pesquisas por alternativa à polarização

Estadão Conteúdo

Aécio Neves, deputado federal e presidente nacional do PSDB, e Joaquim Barbosa, ex-ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), se encontraram nesta terça-feira, 2, para discutir o cenário eleitoral de 2026 e prospectar uma aliança. O encontro, que ocorreu em livraria no Rio de Janeiro, foi noticiado pelo jornal O Globo e confirmado pelo Estadão.

Aécio classificou a reunião como "um café entre dois mineiros preocupados com o Brasil" e disse que os dois "prospectaram cenários". Segundo ele, as pesquisas eleitorais das próximas semanas vão avaliar "a potencialidade desse caminho".

O tucano, porém, não especifica qual seria o caminho. Cotados para concorrer à Presidência como alternativas ao lulismo e bolsonarismo, o encontro entre as figuras indica uma possível conversa para uma aliança.

O encontro ocorre duas semanas após a filiação de Barbosa ser anunciada pelo DC (Democracia Cristã). O movimento habilitou o ex-ministro à disputa eleitoral e, por isso, o DC retirou a pré-candidatura de Aldo Rebelo, que foi expulso do partido. Barbosa, porém, nunca confirmou que será de fato candidato.

Aécio vê força de Barbosa devido a atuação do ex-ministro no julgamento do mensalão, quando era presidente do STF.

O presidente do PSDB, por outro lado, tem evitado se colocar como pré-candidato. Em entrevista na segunda-feira, 1, ao portal O Antagonista, Aécio afirmou que só entra na disputa se conseguir viabilizar seu nome.

Veja a íntegra da declaração de Aécio Neves:

"Foi um café entre dois mineiros preocupados com o Brasil. O ministro Joaquim Barbosa se habilitou à disputa eleitoral ao se filiar a um partido político, o DC, e, assim como nós, busca construir um caminho fora da polarização.

Foi uma primeira conversa em que nós prospectamos cenários. Vamos avaliar nas próximas semanas, através das pesquisas eleitorais, a potencialidade desse caminho.

O ministro tem um recall importante entre parte da população por sua atuação, na época do mensalão, quando foi presidente do STF. Nas próximas semanas analisaremos a evolução do quadro político-eleitoral.

Tive muita alegria em rever, ontem terça-feira, 2, o ministro Joaquim Barbosa."

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Palavras-chave

ELEIÇÕES 2026/PRESIDÊNCIA/JOAQUIM BARBOSA/AÉCIO NEVES/CONVERSA
Política
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