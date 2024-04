Diretório estadual do União Brasil em Belém foi alvo de tiros, afirma Celso Sabino

A sede do Diretório Estadual do União Brasil, em Belém do Pará, foi alvo de disparos de arma de fogo na madrugada desta segunda-feira (22). As informações foram divulgadas pelo presidente estadual da sigla, o deputado federal licenciado e ministro do Turismo, Celso Sabino. "A Polícia Federal já foi acionada para dar inícios às investigações sobre a autoria e motivação deste ato que atenta não apenas contra a segurança dos cidadãos, mas contra a Democracia", disse Sabino, em nota divulgada à imprensa.

O imóvel fica localizado à Rua Ferreira Cantão, no Bairro Campina, e segundo o União Brasil, amanheceu com marcas de tiros nas paredes e janelas. "O União Brasil segue firme nas suas convicções de defesa do Estado Democrático de Direito, do Desenvolvimento Econômico e Social do País e do Bem-Estar dos paraenses e de todos os brasileiros", acrescentou Celso Sabino.

Segundo a assessoria do parlamentar, não há câmeras no local. Advogados do partido estiveram na PF e foram orientados a peticionar relatando o caso, o que foi feito.

As marcas de tiros foram identificaram em das janelas e em uma parede. A assessoria informou ainda que o ataque ocorreu horas depois de Celso Sabino deixar Belém com destino a Brasília. O ministro havia percorrido no final de semana oito municípios paraenses, onde participou do lançamento de pré-candidaturas do partido à prefeitura desses municípios.

"Até minutos atrás a sede estava fechada aguardando a perícia", informou a assessoria do ministro.

O Grupo Liberal tenta contato com a PF para comentar sobre o caso.