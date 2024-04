Silvinho Santos se filia ao partido União Brasil para concorrer nas eleições 2024

O radialista Silvinho Santos formalizou sua filiação ao partido União Brasil na última quarta-feira (03), em uma cerimônia realizada na sede do diretório municipal em Belém. O convite para integrar o partido partiu do presidente do partido no Pará e atual Ministro do Turismo, Celso Sabino, o comunicador deve iniciar sua carreira política já nas próximas eleições municipais de outubro deste ano.

Com a decisão de ingressar na política em 2024, Silvinho Santos deve concorrer ao cargo de vereador pelo município de Belém, representando os ideais e propostas do partido. Reconhecido em todo o Pará por sua atuação polêmica e engajamento comunitário, o comunicador tem se destacado por seu trabalho junto às comunidades locais, especialmente em ações voltadas para as populações mais vulneráveis.

Nas redes sociais, o radialista compartilhou um vídeo do momento da assinatura da ficha de filiação, junto a Celso Sabino. Agora como futuro candidato, Silvinho falou sobre a nova ‘casa’ e suas propostas para mudar a capital paraense.

Na oportunidade, o Ministro do Turismo falou sobre a filiação de Silvinho Santos e disse que este é um passo importante para fortalecer a representatividade do União Brasil e ampliar sua atuação na defesa dos interesses da população. O presidente do partido no Pará, ainda pontuou que a experiência do radialista como comunicador, aliada ao seu conhecimento sobre as questões sociais, como um potencial contribuinte para os projetos e iniciativas do partido em prol da democracia e dos direitos dos cidadãos.