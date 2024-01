Prefeita de Marituba anuncia saída do Republicanos e filiação ao MDB

A prefeita de Marituba, Patrícia Alencar, anunciou nesta terça-feira (23) a decisão de deixar seu atual partido, o Republicanos, e filiar-se ao MDB (Movimento Democrático Brasileiro). A oficialização da mudança de sigla está marcada para o próximo sábado (27), em um evento aberto ao público, que ocorrerá em um sítio local.

O comunicado foi feito por meio das redes sociais da prefeita, onde ela destacou a importância do momento para o desenvolvimento de Marituba. "Esse momento será, sem dúvida, um marco significativo em nosso compromisso contínuo com o desenvolvimento de Marituba. Sua presença é essencial para fortalecermos nossos laços e avançarmos juntos na construção de uma cidade melhor para todos", declarou Patrícia Alencar em seu perfil no Instagram, onde também convocou a população a comparecer no evento.

A aproximação de Patrícia Alencar com o MDB vinha sendo percebida nos últimos meses durante encontros frequentes com representantes do Governo do Pará, entre os quais Jader Filho, Elcione e Igor Normando. Especula-se que durante essas reuniões, a prefeita tenha recebido o convite para integrar as fileiras do partido, que atualmente detém grande influência no estado.

No início da semana, a prefeita de Marituba recebeu o Ministro das Cidades e a deputada federal Elcione Barbalho para a assinatura do repasse de recursos federais destinados à pavimentação de vias do município, além da implementação de um microssistema de abastecimento de água no bairro Riacho Doce.

O MDB no Pará conta com figuras proeminentes da política, como Helder Barbalho, atual governador do Estado; Jader Filho, ministro das Cidades; Jader Barbalho, senador; Elcione Barbalho, deputada federal, Chicão, presidente da Assembleia Legislativa do Pará; e John Wayne, presidente da Câmara Municipal de Belém, entre outros políticos de destaque. A filiação de Patrícia Alencar ao MDB fortalece ainda mais a posição do partido na região e promete trazer mudanças no cenário político local.

Com a filiação de Patrícia, o MDB conquista mais um membro que exerce cargo de prefeito em municípios da Região Metropolitana de Belém. Dr Daniel, de Ananindeua, Marcão, de Santa Bárbara, e Titan, de Castanhal, são membros do partido alinhado com a base governista paraense. A legenda também possui as maiores bancadas da Assembleia Legislativa do Pará (Alepa), com 13 parlamentares, e da Câmara Municipal de Belém (CMB), com 7 vereadores filiados atualmente.